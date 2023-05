Baile de horror cósmico

TORONTO, Canadá

Ester Expósito, quien obtuvo fama internacional por su trabajo en Élite y Alguien Tiene que Morir, da vida a una bailarina de discoteca tecno de Madrid en el filme de Jaume Balagueró que se estrena hoy en México y el cual fue concebido como un híbrido de terror y suspenso.

"Siempre será difícil deshacerte de un personaje anterior. Cuando leí el guión, lo que me gustó fue que no tiene nada que ver con lo que he hecho previamente.

"Lucía se ve dura, fuerte, pero es atormentada, y aunque temerosa, le saca ventaja a sus sentimientos cuando se topa con el miedo. El miedo te paraliza o te impulsa", contó Expósito sobre su papel.

UN VIACRUCIS

Un verdadero viacrucis vive la protagonista.

Junto con Balagueró, conocido por la saga de zombis, REC, y por Mientras Duermes, trabajó en los contrastes emocionales de la bailarina que al inicio del filme roba una bolsa de viaje repleta de pastillas de éxtasis y, al intentar escapar del dueño del club, es apuñalada en la pierna.

Evadiendo hospitales o clínicas para que la curen, recurre a su hermana Rocío (Ángela Cremonte), quien vive con su sobrina, Alba (Inés Fernández).

Las dos residen en un ruinoso departamento llamado Venus, en donde empieza el verdadero viacrucis de la estelar.

"La desaparición de su hermana hace que Lucía, lejos de acojonarse, se ponga en el tono de ´soy protectora porque me corresponde´ y lo hace de la mejor manera. Se queda con la niña y trata de sacarla de esa locura de lugar que es Venus porque hay un horror antiguo que vive en el edificio donde se encuentra", adelantó Ester.

EXTRAÑOS SUCESOS

Lucía enfrentará muerte, dolor y miedo.

Suceden cosas extrañas en las paredes y se escuchan ruidos atroces, algo que para la niña ya es familiar, pero para ella no, y Lucía se percata de que tiene que hacer mucho más que proteger.

"¿Persecución? ¿Huída? ¿Evasión? ¿Qué hacemos cuando tenemos problemas o cuando no queremos resolverlos? ¿Los postergamos, los asumimos? Pienso que es la lectura obligada de lo que pasa por la mente de Lucía al enfrentarse a Venus.

"Está azorada por el futuro, por lo que viene, pero sigue atormentada por su pasado, y la niña puede ser su salvación o su perdición", dijo Jaume Balagueró.

Nada será igual para Lucía cuando enfrente a la muerte, al dolor y al miedo, casi al mismo tiempo, y con el único propósito de salvar a la niña, antes que salvarse a ella misma.