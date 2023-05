Por huelga de escritores, posponen homenaje de Nicole Kidman

CIUDAD DE MÉXICO

Este año, la actriz Nicole Kidman estaba planeada para recibir dicho galardón el próximo 10 de junio en una ceremonia privada en Los Ángeles. Ahora, esta gala se pospuso de manera indefinida.

"Durante casi medio siglo, el Premio AFI Life Achievement Award ha convocado a artistas y audiencias para celebrar la excelencia en la forma de arte", se lee en un comunicado lanzado por las oficinas del AFI.

"Debido a la división en nuestra comunidad en este momento, AFI ha decidido posponer el evento de este año con el objetivo de ofrecer un ambiente de celebración digno de nuestro destinatario".

Kidman, una personalidad muy querida en la industria del cine a nivel internacional gracias a filmes como Las Horas, Moulin Rouge, Being The Ricardos y Aquaman, cuenta en su historial con un Óscar y dos Emmys.

En noviembre pasado, cuando el AFI anunció el galardón para la actriz, la productora Kathleen Kennedy, presidenta de la junta directiva del instituto fílmico, aplaudió las "valientes elecciones" y las "audaces interpretaciones" de Kidman a lo largo de su carrera.

Más proyectos caídos

Además de la gala en honor a Kidman, otros proyectos que se vieron afectados en estos días por la huelga de guionistas en Hollywood fueron la nueva serie de Daredevil, de Disney+, y un próximo spin-off de Game of Thrones, de la plataforma Max.

Sobre este último proyecto, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, la producción de la serie anunció su suspensión indefinida para apoyar a los escritores que protestan en las calles de Los Ángeles. La exitosa serie Severance, de Apple TV, también decidió tomar el mismo camino al detener su producción.

Mientras, Daredevil: Born Again, que supondrá el regreso del personaje interpretado por Charlie Cox al Universo Cinematográfico de Marvel, detuvo su filmación de forma momentánea. Esto debido a la presencia de manifestantes. El portal Deadline asegura que la idea es retomar el rodaje en estos días.