Netflix lanzará nuevo spin-off de Victorious

La plataforma de streaming Netflix anunció que una nueva serie spin-off de Victorious se encuentra en producción, con un elenco renovado y una historia totalmente fresca, llena de canciones y aventuras disparatadas. Un proyecto que sin duda alegrará a todos los seguidores de la franquicia.

¿Qué se sabe sobre la nueva serie?

La serie, titulada Hollywood Arts, traerá de regreso al personaje de Trina Vega, interpretada por la actriz Daniella Monet. Esta nueva producción promete mantener el mismo humor frenético y la esencia de la popular serie de comedia de Nickelodeon, Victorious. Victorious marcó a toda una generación desde su lanzamiento en 2010, conquistando el corazón del público infantil y juvenil por más de una década. Con nostalgia, los fanáticos recibieron esta noticia con los brazos abiertos, pues luego de ver a Cat en una historia independiente, muchos seguidores se quedaron con ganas de ver a otros integrantes del grupo.

En esta serie con 26 episodios confirmados, los fanáticos podrán reencontrarse con Trina Vega, la hermana de Tori, en un contexto nuevo y un rol inesperado, mostrando una faceta más madura y divertida de este personaje. Siguiendo con su personalidad caótica y extrovertida, Trina regresará a su antigua escuela, Hollywood Arts, como profesora sustituta no cualificada, metiéndose en problemas y tratando de demostrar su incomprendido talento, en una lucha interminable por mantener su carrera actoral.

¿Quiénes integran el elenco?

No obstante, con su falta de experiencia y su facilidad para atraer los conflictos, Trina logrará inspirar a una nueva generación de ambiciosos y talentosos estudiantes, quienes intentan encontrar su verdadero camino dentro de la escuela de artes escénicas más elitista de Hollywood. La serie contará con la participación de la actriz Yvette Nicole Brown, retomando su personaje como directora del prestigioso instituto para celebridades. Ivette es conocida por su papel en la serie de televisión "Drake y Josh", donde dio vida a la ocurrente Helen Dubois, jefa de Josh.

En este gran elenco también estará la actriz Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze y Martin Kamm aportando diversidad, talento y personalidades únicas. Además, aunque los miembros originales del elenco no han confirmado nada, se espera que los actores hagan alguna aparición sorpresa en los episodios.

¿Cuándo se estrenará la serie?

Finalmente, este nuevo proyecto escrito y producido por Jake Farrow y Samantha Martin, se unirá al catálogo de Netflix en el año 2026, además también llegará a la programación del canal de Nickelodeon y en Paramount+ tiempo después.