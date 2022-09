Historias a toda potencia

Por primera vez en tres años, la industria cinematográfica está volviendo lentamente a toda potencia para el fin de año. Las alfombras rojas de los festivales se han desenrollado, las campañas para los Oscar se preparan. Grandes estrenos largamente esperados como "Black Panther: Wakanda Forever" ("Pantera Negra: Wakanda para siempre") y "Avatar: The Way of Water" ("Avatar: El camino del agua") están por llegar a cartelera.

Cate Blanchett como Lydia Tár en "TÁR"

Pero tras el tumulto de la pandemia, ¿podría la temporada de fin de año volver a ser como antes? Muchos esperan que sí. Después de dos ediciones en primavera, los Premios de la Academia han vuelto a su fecha más tradicional de comienzos de marzo. Los Globos de Oro, tras casi ser cancelados, están preparando su regreso.

Tras un otoño prácticamente borrado en 2020 y una temporada 2021 afectada por las variantes delta y ómicron del COVID-19, este otoño (boreal) podría quizá, sólo quizá, ser algo más parecido al renacer cultural que ocurre cada fin de año, cuando llegan la mayoría de las mejores películas de cada vuelta al sol.

LO MÁS ESPERADO

"The Triangle of Sadness".

Este será un problema menos grave cuando llegue la temporada de fin de año. "Wakanda Forever" (11 de noviembre) y "The Way of the Water" (16 de diciembre)

Entre las películas más esperadas que se estrenarán en el circuito de festivales de fin de año están la cinta semiautobiográfica de Steven Spielberg "The Fabelmans" (noviembre 23); "Blonde" (septiembre 23), protagonizada por Ana de Armas como Marilyn Monroe; "TÁR" de Todd Fields (octubre 7), con Cate Blanchett; "Empire of Light" ("Imperio de la luz") de Sam Mendes (diciembre 9); "The Son" (noviembre 11), la continuación de Florian Zeller tras "The Father" ("El padre"); la saga de Emmett Till de Chinonye Chukwu "Till" (octubre 14); "The Banshees of Inisherin" ("Almas en pena de Inisherin") de Martin McDonagh (octubre 21); "Armageddon Time" de James Gray (octubre 28); y la galardonada con la Palma de Oro en Cannes "The Triangle of Sadness" ("El triángulo de la tristeza"), cuya actriz Charlbi Dean falleció esta semana en Nueva York, para (octubre 7).

"My Policeman".

"Lyle, Lyle, Crocodile"

SUPERHÉROES

Películas de superhéroes como "Black Adam" (octubre 21) protagonizada por Dwayne Johnson, películas para niños como "Lyle Crocodile" ("Lilo Cocodrilo") con Javier Bardem (octubre 7), películas de terror como "Halloween Ends" ("Halloween: La Noche Final") para el 14 de octubre, comedias románticas "Ticket to Paradise" ("Pasaje al paraíso") con Julia Roberts y George Clooney (octubre 21), y más aventuras aéreas como "Devotion" ("Devotion. Una historia de héroes") para noviembre 23, también forman parte de la oferta, al igual que importantes títulos de los servicios de streaming como "My Policeman" de Amazon (octubre 21), con Harry Styles. Netflix ofrecerá "Bardo" (en cines el 4 de noviembre), de Alejandro González Iñárritu; "White Noise" (en cines el 25 de noviembre) de Noah Baumbach; y "Pinocchio" ("Pinocho") de Guillermo del Toro (en streaming el 9 de diciembre).

SIN FECHA AÚN

Otros calendarios de producción parecen existir casi aparte de nuestra realidad terrenal. "Avatar: The Way of the Water" de James Cameron debutará 13 años después de "Avatar" de 2009 (que se mantiene como la película con mayores ingresos de la historia), esta segunda entrega se iba a estrenar originalmente en 2014. Desde entonces tantas fechas han ido y venido que las secuelas, cuatro películas, están previstas para ser estrenadas en los próximos cinco años, parecían a veces un Godot que no iba a llegar.