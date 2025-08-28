Inician rodaje de telenovela

La maternidad compartida, los secretos familiares y los amores cruzados serán el eje del próximo melodrama Hermanas, Un Amor Compartido, protagonizado por Adriana Louvier, Danna García, Osvaldo Benavides y Juan Martín Jáuregui.

El proyecto también contará con las actuaciones de Rossana Nájera, Margarita Magaña, Jesús Ochoa, Alejandro Camacho y Guillermo García Cantú, y se espera que inicie transmisiones en el primer trimestre de 2026.

"Es un día muy especial para nosotros. Es un proyecto que nos ilumina y nos da amor por lo que hacemos.

"La luz en nuestras vidas es algo que significa muchas cosas. Es hermandad, es ver la luz después de que dormimos en las noches con mucha esperanza y amor", comentó la productora Silvia Cano en el claquetazo oficial de inicio de grabaciones.

Durante la ceremonia, realizada en el marco del Día del Actor, parte del elenco encendió velas blancas, mientras que el equipo de producción sorprendió con pirotecnia y bombas de humo amarillo.

Hermanas, Un Amor Compartido seguirá a Rebeca (Danna García) y Mónica (Adriana Louvier), quienes compartirán la crianza de Aura, hija biológica de Rebeca y adoptada por Mónica. Esta dinámica de doble maternidad desatará conflictos y revelará secretos del pasado que pondrán a prueba su relación fraternal.