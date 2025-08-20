Elenco de serie de ´Harry Potter´

HBO Max dio a conocer el esperado casting de cuatro de los hermanos Weasley para su nueva serie de Harry Potter, actualmente en rodaje en los estudios Leavesden de Warner Bros. en el Reino Unido.

A través de una selfie publicada en redes sociales, se observa a Alastair Stout, quien interpretará a Ron, junto a los gemelos Tristan y Gabriel Harland como Fred y George, Ruari Spooner como Percy y Gracie Cochrane en el papel de Ginny.

"Charlie está en Rumanía ahora mismo, pero se unirá a nosotros pronto", se lee en la publicación, en referencia al segundo hijo mayor de la familia, que se trasladó a Rumanía tras graduarse de Hogwarts para estudiar dragones.

Todavía se desconoce quién dará vida a Arthur y Bill Weasley, personajes que en los filmes estuvieron a cargo de Mark Williams y Domhnall Gleeson, respectivamente.

El nuevo elenco se suma a Dominic McLaughlin como Harry Potter y Arabella Stanton como Hermione Granger, seleccionados entre más de 30 mil aspirantes en el casting del otoño pasado, según informó el medio internacional Variety.

El reparto también incluye a Nick Frost como Rubeus Hagrid, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall y Paapa Essiedu como Severus Snape.



