Visitan set de ´Harry Potter´La realeza británica se sumerge en el mundo de Harry Potter al visitar el set de la nueva adaptación televisiva del famoso mago.
HBO lleva varias semanas rodando su nueva serie de televisión de Harry Potter en locaciones de Windsor Great Park, cerca de la nueva residencia del Príncipe William y Kate Middleton en Forest Lodge.
Y ahora, según Deadline, el Príncipe y la Princesa de Gales y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, visitaron hace unos días el set de Hogsmeade, la estación de tren ficticia que da servicio al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.
Según informes de diversos medios británicos, Kate y sus hijos regresaron el viernes para una segunda visita para conocer al actor escocés Dominic McLaughlin, quien interpretará al joven Harry Potter en la nueva serie.
El Príncipe Louis tuvo incluso la oportunidad de viajar en el Expreso de Hogwarts por un tramo de vía de 800 metros construido a través del bosque.
La nueva adaptación televisiva de Harry Potter, planeada para durar al menos una década y que estrenará a inicios de 2027.