Abrirá ´Gabinete´ de terror

Ayer, Netflix reveló que la fecha de estreno será el 25 de octubre, en vísperas del Halloween. La noticia estuvo acompañada por las primeras imágenes del programa y un video con el ganador del Óscar hablando de su proyecto.

"Con Cabinet of Curiosities, nos propusimos mostrar las realidades que existen fuera de nuestro mundo normal: las anomalías y curiosidades. Seleccionamos y seleccionamos un grupo de historias y narradores para presentar estos relatos, ya sea que provengan del espacio exterior, de la tradición sobrenatural o simplemente de nuestras mentes.

SERIE ANTOLÓGICA

"Justo a tiempo para Halloween, cada uno de estos ocho cuentos es una mirada fantástica dentro del gabinete de delicias que existe debajo de la realidad en la que vivimos", expresó el responsable de filmes como La Forma del Agua.

Del Toro revela que una de las características de su marca está omnipresente en la serie: Su preferencia por los efectos prácticos, el atrezzo y el maquillaje, que cuestan mucho más, pero hacen que las historias sean mucho más atractivas visualmente.

La serie antológica contará con historias que desafían las nociones del género de terror y navegan por el territorio siniestro, macabro, gótico y espeluznante.

GRAN REPARTO

La producción incluirá capítulos dirigidos por Jennifer Kent (The Babadook), David Prior (The Empty Man: El Mensajero del Último Día), Guillermo Navarro (Narcos), Keith Thomas (Llamas de Venganza), Panos Cosmatos (Mandy), Catherine Hardwicke (Crepúsculo), Vincenzo Natali (In the Tall Grass) y Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night) y el mismo Guillermo del Toro.

La serie cuenta con un reparto lleno de estrellas, entre ellas Rupert Grint (Harry Potter), Nia Vardalos (My Big Fat Greek Wedding), David Hewlett (La Forma del Agua), Tim Blake Nelson (Watchmen), Ben Barnes (Shadow and Bone), Crispin Glover (American Gods), Essie Davis (The Babadook), Peter Weller (RoboCop) y Eric André (The Righteous Gemstones).

Netflix estrena Cabinet of Curiosities el 25 de octubre con dos episodios, y cada día se emitirán dos más hasta el 28 de octubre.