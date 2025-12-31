Nominada a los Premios Make Up

La reinterpretación del cineasta Guillermo del Toro de "Frankenstein" se colocó entre las grandes cintas protagonistas de las nominaciones al Sindicato de Maquillistas y Estilistas de Peinado (Make-Up Artists and Hair Stylists Guild).

El artista de prótesis, Mike Hill, utilizó 42 piezas para transformar al actor Jacob Elordi, quien dio vida a un Frankenstein más humano, complejo y perturbador, una propuesta que ha sido reconocida al nivel de otras grandes producciones como "One Battle After Another", "Sinners", "Weapons" y "Wicked: For good".

Cada una de estas películas obtuvo tres nominaciones.

En televisión, la temporada final de la serie "Stranger things" obtuvo cuatro nominaciones y la maquillista de la cantante Lady Gaga, Sarah Tanno, también fue nominada por su trabajo en el video musical "Abracadabra".

Los ganadores se darán a conocer en la gala el 14 de febrero de 2026, en el hotel Westin Bonaventure de Los Ángeles, California.