Impresionantes elementos visuales

GRAN EQUIPO

Del Toro, cuya versión de Pinocho es tan diferente, que la película se titula en realidad "Guillermo del Toro´s Pinocchio" ("Pinocho de Guillermo del Toro"), tiene el comando visual que uno esperaría, al hacer equipo con Mark Gustafson en su precioso proyecto de animación cuadro por cuatro, con un elenco estelar de voces que incluye en inglés a tres galardonados con el Oscar: Christoph Waltz, Cate Blanchett y Tilda Swinton. En múltiples momentos la película se ve impresionantemente hermosa por sus colores y texturas y te hace desear montarte en un avión para encontrar el pueblito italiano donde vive Geppetto, con callejones empedrados rodeado de montañas nevadas que se dejan ver en medio de la bruma.

Conocemos a Geppetto (David Bradley) cuando es el padre feliz de un niño de carne y hueso, Carlo. "Todo lo que necesitaban era estar en compañía del otro", dice el narrador grillo Sebastián, interpretado por Ewan McGregor. Padre e hijo pasan las noches leyendo cuentos junto a una fogata, y Carlo acompaña a Geppetto a su trabajo para restaurar una enorme escultura de Jesús en el altar de la iglesia.

Ahí es donde ocurre una tragedia, un avión de guerra deja caer una bomba sobre el templo, matando a Carlo. Geppetto vive su duelo bebiendo.

Y en medio de su dolor tala un pino y hace una marioneta. Durante la noche, el espíritu de la Madera (Swinton, cuya hermana Muerte también es interpretada por Swinton) llega a visitarlos.

Al igual que en las otras versiones, le pide al grillo que cuide de "Pinocho" y sea su conciencia.

IMPACTARÁ

Geppetto lleva al títere a la iglesia, pero enfrenta hostilidad: "¿Por qué no tiene hilos?, ¿quién lo controla?". En casa, Pinocho se pregunta por qué todo mundo ama al Jesús de madera, pero no a él. En el pueblo, un líder fascista denuncia a Pinocho como "disidente" y "pensador independiente".

Al igual que en otras versiones, Pinocho queda atrapado con un empresario codicioso, el conde Volpe (Waltz) quien lo obliga a actuar en un show.

A diferencia de otras versiones, entre el público está Il Duce (Mussolini.) Y también, de manera diferente, Mussolini ordena que le disparen a Pinocho.

A Pinocho también lo atropella un camión.

Por suerte, la Muerte lo manda de regreso a la Tierra.

Si esto no parece muy apropiado para los niños más pequeños, todavía no has leído nada.