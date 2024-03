¡Está por llegar duelo de titanes!

Los Ángeles, California.- No había duda de quiénes eran las estrellas en "Godzilla x Kong: The New Empire" ("Godzilla y Kong: El nuevo imperio"). No eran Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens ni ninguno de los humanos. Como bien saben los actores, desde los albores del cine, el nombre de la estrella es el que aparece en el título de la película, aunque en este caso los protagonistas nunca se dieron una vuelta por el plató.



"Ellos son los astros de la película", dijo . "Nosotros sólo somos el contrapeso".

O, como dijo Stevens: "Somos el espectáculo secundario".

ESPERADO ESTRENO

La película, que se estrena en cines de todo el mundo el 29 de marzo, es una secuela de "Godzilla vs. Kong", el enfrentamiento de 2021 entre Godzilla, de 119 metros (393 pies), y Kong, de 102 metros (337 pies). También es la continuación del Monsterverse de la productora Legendary que se remonta a "Godzilla" de 2014 y "Kong: Skull Island" ("Kong: La Isla Calavera") de 2017. La interrogante de "a dónde ir después del versus" entre los dos monstruos no parecía difícil de resolverse para el cineasta Adam Wingard. Escuchó los gritos y vítores en el cine cuando los gigantes lucharon juntos contra el robótico Mechagodzilla y para la secuela sabía que necesitaban formar equipo.

"La última película en la superficie parece una película en la que todo está revuelto: luchamos por todo el mundo, hacemos todas estas cosas locas. Pero todavía queda mucho por hacer", dijo Wingard. "Estas películas pueden sostenerse con los titanes, los monstruos, como punto de vista".





LAS DIMENSIONES

"Godzilla x Kong" tiene largas secuencias de narración sin diálogos enfocadas sólo en los monstruos, especialmente Kong, quien ha encontrado su hogar en Hollow Earth, pero se siente un poco solo. También presenta varios titanes nuevos, incluido Skar King de 96 metros (318 pies) de altura y un mini Kong llamado Suko de 45 metros (149 pies).

Para Wingard, fue innovador hacerlo en una película de esta escala y también una especie de sueño hecho realidad. Es, dijo, la película que quería ver a los 10 años, cuando se enamoró por primera vez de las películas de Godzilla.





FILMAR CON MONSTRUOS

Los actores se mantuvieron cuerdos los días de filmación con pantalla verde (de efectos visuales) con un tipo con un dedo de espuma o una pelota de tenis en un palo para ayudar a que sus ojos se enfocaran en el lugar correcto. Todos están de acuerdo en que el "cuello Kong" (poner el cuello en el ángulo adecuado para contemplar a los titanes durante largos períodos de tiempo) puede ser una verdadera lucha.