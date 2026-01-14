Estrenará en noviembre

"Godzilla minus zero", el nuevo filme de la famosa franquicia se estrenará el 6 de noviembre en Norteamérica, tres días después que en Japón, de acuerdo con el portal The Hollywood Reporter.

¿Cuál es la trama de Godzilla minus one?

La primera película se ubica en el Japón posterior a la Segunda Guerra Mundial y se centra en el piloto kamikaze Koichi (Ryunokuke Kamiki), quien vive avergonzado tras haber elegido no morir en combate.

Detalles sobre el estreno de Godzilla minus one

"Godzilla minus one" (2023) costó 15 millones de dólares y recaudó 113 millones.