Le desagrada la idea de Bond mujer

De entre todos los rumores que rodean el futuro de la franquicia de James Bond, uno de los más polémicos es que el agente 007 podría ser interpretado por una mujer.

Esa idea no le sienta nada bien a la actriz Helen Mirren, quien en una entrevista para la revista Saga, dijo que esas propuestas para que la próxima versión del agente secreto se le hacen incongruentes.

"Soy muy feminista, pero James Bond tiene que ser un hombre", puntualizó Mirren. "No se puede tener una mujer. Simplemente no funciona. James Bond tiene que ser James Bond; de lo contrario, se convierte en algo más".

Pierce Brosnan, quien interpretó a James Bond en cuatro películas y protagoniza junto a Mirren la nueva película policiaca, The Thursday Murder Club, coincidió con su colega.

APUESTA POR EL HOMBRE

"Creo que tiene que ser un hombre", declaró Brosnan en la misma entrevista. "Estoy muy emocionado de ver al próximo hombre que tomará el papel y ver una nueva exuberancia y vida para este personaje".

Curiosamente, en 2019, Brosnan no se opuso a la idea de que una mujer pudiera interpretar una versión femenina de James Bond.

"Hemos visto a los chicos hacerlo durante los últimos 40 años", declaró entonces a The Hollywood Reporter. "Chicos, quítense del medio y pongan a una mujer ahí. Creo que sería emocionante ver algo así".

A inicios de este año, Amazon MGM Studios se adueñó de la franquicia cuando los veteranos productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson cedieron el control creativo del personaje.