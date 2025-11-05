Tienes que verlos

Comienza el mes de noviembre y Netflix lo sabe. La plataforma de streaming abre el penúltimo mes del año con una combinación explosiva de estrenos que van desde el terror, drama histórico y hasta animación.

¿Cuáles son los estrenos destacados?

Entre los estrenos destacados están: "Frankenstein", la nueva película de Guillermo del Toro, que llega tras su paso por cines, o "Muerte por un rayo", miniserie inspirada en hechos reales que promete atrapar a los amantes del suspenso político.

"MUERTE POR UN RAYO": OBSESIÓN, PODER Y TRAGEDIA (6 DE NOVIEMBRE)

Esta es una miniserie basada en una historia real que marcó la política estadounidense del siglo XIX. Es protagonizada por Michael Shannon, Betty Gilpin, Matthew Macfadyen y Nick Offerman. En la historia recrean la vida del presidente James Garfield y su excéntrico admirador Charles Guiteau, cuya obsesión lo llevó a tomar una decisión fatal que cambió el rumbo de la historia estadounidense. Dirigida con una mirada crítica sobre el poder y la locura, esta producción combina historia, tensión y drama psicológico, convirtiéndose en uno de los títulos más interesantes del mes.

¿Qué ofrece la serie para los más pequeños?

Para los más pequeños (y también los adultos que nunca crecen), Netflix estrenará "Los tipos malos: Malos comienzos", serie precuela de la exitosa película animada de DreamWorks Animation. En esta nueva aventura, Wolf y su peculiar banda se encuentran en los inicios de su carrera criminal, soñando con dominar la lista de "Lo peor de lo peor". Con humor, caos y personajes entrañables, esta producción promete diversión familiar.

"FRANKENSTEIN" (7 DE NOVIEMBRE)

Después de su paso por tiempo limitado en salas de cine mexicanas, Guillermo del Toro traerá a Netflix su más reciente obra maestra: "Frankenstein", protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. Inspirada en la novela de Mary Shelley, la cinta reinterpreta el clásico de la literatura con el inconfundible estilo gótico del director mexicano. La historia seguirá a Víctor, un médico obsesionado con desafiar las leyes de la vida. Es así como crea a una criatura que nace de su ambición: un ser condenado a la soledad y al rechazo. El filme ha destacado por ser visualmente deslumbrante y emocionalmente devastador y es uno de los estrenos más esperados del año.