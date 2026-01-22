"Frankenstein", de Del Toro, compite en los Oscar en 9 categorías

El nombre de Guillermo del Toro, como muchos esperaban, volvió a aparecer en la lista que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas este 22 de enero: su versión de Frankenstein figura entre las producciones con mayor presencia en las nominaciones a la 98ª edición de los Premios Oscar 2026.

La película, basada en la novela de Mary Shelley y reinterpretada desde la mirada autoral del cineasta mexicano, competirá en nueve categorías, incluyendo las más relevantes de la noche.

¿Cuáles son las nominaciones de Frankenstein en los Oscar 2026?

La Academia reconoció a la cinta en apartados que abarcan actuación, dirección, guion y rubros técnicos clave. Estas son las categorías:

- Mejor Película

- Mejor Dirección — Guillermo del Toro

- Mejor Actor de Reparto — Jacob Elordi

- Mejor Guion Adaptado

- Mejor Diseño de Producción

- Mejor Diseño de Vestuario

- Mejor Maquillaje y Peinado

- Mejor Banda Sonora

- Mejor Casting (categoría que se entrega por primera vez en la historia del Oscar).

Detalles sobre la competencia en Mejor Película

En la categoría principal, "Frankenstein" se enfrentará a un grupo de títulos que han dominado la temporada de premios:

Uno de los reconocimientos más comentados fue la nominación de Jacob Elordi como Mejor Actor de Reparto por su papel como la criatura.

En esta categoría competirá con:

- Sean Penn — Una batalla tras otra

- Benicio del Toro — Una batalla tras otra

- Paul Mescal — Hamnet

- Stellan Skarsgård — reciente ganador del Globo de Oro.

Aunque parte de la novela original de Mary Shelley, la versión de Del Toro propone una lectura centrada en la identidad, el rechazo y la humanidad del personaje creado por Víctor Frankenstein.

Esa reinterpretación permitió que la película trascendiera el género de horror y se posicionara como una obra dramática y visualmente ambiciosa.

Impacto de la versión de Del Toro en el cine contemporáneo

Estas nominaciones se suman a un historial del director mexicano en el Oscar, la primera en 2006 por El laberinto del fauno (Guion Original), la segunda en 2018 en donde fue ganador de Mejor Película y Mejor Director por La forma del agua y en 2023 que fue ganador de Mejor Película Animada por Pinocho.

La ceremonia de la 98ª edición se realizará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood. Será conducida nuevamente por Conan O´Brien y transmitida en Estados Unidos por ABC.

Este año se entregarán premios en 24 categorías y, por primera vez, se incluirá el Oscar a Mejor Casting.