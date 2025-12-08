Sigue impulsando la taquilla en EU

"Five Nights at Freddy´s" ha impulsado una vez más la taquilla. La secuela se estrenó en 3,412 cines en Estados Unidos y Canadá este fin de semana y superó con creces las expectativas con 63 millones de dólares en ventas de entradas, según estimaciones del estudio el domingo.

Aparentemente inmune a las críticas negativas, "Five Nights at Freddy´s 2" logró el mayor estreno de la historia para el fin de semana después de Acción de Gracias, que generalmente tiene menos ofertas. También es el mayor estreno del año para una película clasificada PG-13 y el segundo mayor estreno de terror, detrás de "The Conjuring: Last Rites". Las películas y el juego tratan sobre un restaurante familiar, Freddy Fazbear´s Pizza, cuyos robots antropomórficos se vuelven asesinos por la noche.

"Ha habido mucho pesimismo sobre la industria en general, pero esta película ayudó a llevar a la industria al mayor primer fin de semana después de Acción de Gracias de la historia", declaró Jim Orr, quien dirige la distribución doméstica para Universal.

La primera versión, también una producción de Blumhouse, fue un éxito sorpresa hace dos años. Se estrenó con 80 millones de dólares en octubre de 2023, a pesar de estar también disponible para transmisión en Peacock. Universal decidió estrenar la secuela exclusivamente en cines. Con un costo de producción reportado de solo 36 millones de dólares, "Five Nights at Freddy´s 2" está en camino de ser otro éxito rotundo. Es otro recordatorio del potencial masivo de las proyecciones teatrales, mientras muchos en la industria y fuera de ella se preguntan qué significará la adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix para la asistencia al cine.

La secuela, escrita por el creador del juego Scott Cawthon, vio el regreso de miembros del elenco como Josh Hutcherson, Matthew Lillard y Elizabeth Lail, así como de la directora Emma Tammi. Las críticas fueron pésimas, incluso peores que las de la primera. Mark Kennedy, en su reseña de cero estrellas para The Associated Press, la calificó como un "desastre incoherente". Pero los fanáticos del terror asisten a los estrenos de fin de semana independientemente de las críticas. Este público tuvo una opinión decididamente más positiva. Según los datos de encuestas de PostTrak, el 70% de los compradores de entradas dijeron que "definitivamente" recomendarían "Five Nights at Freddy´s 2" a sus amigos.

Paul Dergarabedian, jefe de tendencias del mercado para Comscore, comentó que a veces se subestima al público adolescente de jugadores de videojuegos y este fin de semana demuestra una vez más que, dado el filme adecuado, acudirán al cine para esa experiencia comunitaria con otros fanáticos.

También fue suficiente para empujar a la más familiar "Zootopia 2" al segundo lugar en su segundo fin de semana en cines, donde sumó 43 millones de dólares en América del Norte. Pero la película de Disney no está sufriendo después de su récord de estreno en Acción de Gracias. Con 219 millones de dólares de 52 territorios internacionales, incluida China, el total global acumulado es un asombroso 915,8 millones de dólares. Oficialmente ha llevado a los lanzamientos de Walt Disney Studio a superar la marca de los 5.000 millones de dólares a nivel mundial, siendo el único estudio en hacerlo este año.

"Wicked: For Good", también un lanzamiento de Universal, aterrizó en tercer lugar en su tercer fin de semana con 16,8 millones de dólares de 3.985 cines, llevando su total doméstico a poco menos de 297 millones de dólares.

El cuarto lugar fue para el anime de Gkids "Jujutsu Kaisen: Execution", que se estrenó con un estimado de 10,2 millones de dólares, mientras que "Now You See Me: Now You Don´t" de Lionsgate completó los cinco primeros con 3,5 millones de dólares, llevando su total global acumulado a 210 millones de dólares.

"Kill Bill: The Whole Bloody Affair" estuvo cerca con 3,3 millones de dólares de 1.198 cines. Quentin Tarantino combinó "Kill Bill: Vol. 1" y "Vol. 2" en una épica de cuatro horas y 35 minutos (incluyendo un intermedio de 15 minutos). El lanzamiento de Lionsgate obtuvo un raro A+ en CinemaScore de una audiencia que era 72% masculina. Según el estudio, la mayoría de las proyecciones en 70mm y 35mm estaban agotadas. Debido a la demanda de las copias de la película, el estudio está explorando una extensión de la proyección.

LAS MÁS TAQUILLERAS





1. "Five Nights at Freddy´s 2" - $63 millones.

2. "Zootopia 2" - $43 millones.

3. "Wicked: For Good" - $16,7 wwmillones.

4. "Jujutsu Kasen: Execution" - $10,2 millones.

5. "Now You See Me: Now You Don´t" - $3,5 millones.

6. "Kill Bill: The Whole Bloody Affair" - $3,3 millones.

7. "Eternity" - $2,7 millones.

8. "Hamnet" - $2,3 millones.

9. "Dhurandhar" - $1,9 millones.

10. "Predator: Badlands" - $1,9 millones.