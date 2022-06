Firman a nominada al Óscar

Según PageSix, el Príncipe Enrique, de 37 años, y Meghan Markle, de 40, firmaron a Liz Garbus para el proyecto, en el que han estado trabajando arduamente durante un año.

BIEN AVALADA

Garbus, documentalista y cineasta, aspiró al premios de la Academia por Mejor Documental en 1999 por The Farm: Angola, USA, y nuevamente en 2016, por What Happened, Miss Simone?. También dirigió la última temporada de The Handmaid´s Tale, que le valió una nominación al Emmy en 2021.

Las cámaras de su equipo fueron vistas durante el viaje de los Duques a Nueva York en septiembre pasado, donde parecían "ocultar su equipo" para "mantener el proyecto en secreto", según informes.

SIN DETALLES

Sin revelar de qué tratará la miniserie hasta el momento, se cree que el proyecto podría sacudir al Palacio de Buckingham, pues podría revelar varios secretos de la Familia Real a raíz de la ruptura con los Duques.

Las noticias de la docuserie surgieron por primera vez en mayo pasado, cuando surgieron informes de que la pareja había recibido a un equipo de rodaje en su mansión de Montecito, California, de 14 millones de dólares, para grabar contenido para el show.