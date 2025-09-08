El furor que ha generado la película "Demon Slayer Castillo Infinito" ha sido enorme, desde eventos antes de su estreno, vasos coleccionables, y ahora, dudas sobre si hay escena post crédito que nos cuente qué viene después.

La espera está por terminar, el próximo 11 de septiembre podremos ir al cine y presenciar el film de anime más taquillero en la historia de Japón.

¿Demon Slayer: ¿Castillo infinito tiene escena post créditos?

La película sigue la historia del joven Tanjiro, quien se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para aniquilar seres oscuros, después de Nezuko, su hermana menor se convirtiera en un demonio.

La primera entrega del arco final del manga no cuenta con escenas post crédito, sin embargo, mientras aparecen los créditos finales, se incluye una última secuencia de la historia, la cual ayuda como adelanto para conocer qué sucederá en la siguiente trilogía.

Entonces, puedes esperar unos minutos más en la sala para no perder ningún detalle.

Corre por tus vasos coleccionables

Tal como lo mencionamos arriba, el hype por el film es inmenso, ante la emoción de miles de fans, las dos cadenas de cines más grande del país anunciaron vasos coleccionables.

Cinépolis anunció cuatro piezas, cada uno inspirado en alguno de los "demons slayers" de la historia, y los popotes, están diseñados para replicar las katanas de Tanjiro, Shinobu, Zenitsu y Tomioka, cada uno con un costo de 250 pesos mexicanos; mientras que Cinemex también compartió cinco vasos coleccionables, cada uno con la imagen de uno de los protagonistas, aunque de estos últimos no se compartió precio.