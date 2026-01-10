Cómo el cine ha contado la historia de Fidel Castro

Este año se conmemoran el décimo aniversario luctuoso de Fidel Castro, líder de la revolución cubana y mandatario de la isla por más de cuatro décadas, por lo que seguramente su figura será vista continuamente en el mundo, recordando sus diversas facetas.

Justo ahora se encuentra en posproducción una cinta sobre su hija no reconocida, Alina Fernández, que ha causado expectativas entre la gente.

¿Qué películas se han hecho sobre Fidel Castro?

México, sus actores y realizadores, han hecho eco de Castro por medio de películas, algunas de las cuales pueden ser vistas en internet y, una más, está por llegar a salas.

Víctor Huggo Martin (2002) fue el primer mexicano en encarnar a Fidel. Lo hizo arrancando el presente siglo en una película para televisión (Showtime) titulada como el nombre del revolucionario. Cinta dirigida por el británico David Attwood ("Viaje a los confines de la Tierra"), pero que llevó principalmente a un elenco mexicano. Gael García Bernal tuvo el papel del "Che Guevara" y José María Yazpik de "Camilo Cienfuegos". La colombiana Margarita Rosa de Francisco ("Café con aroma de mujer") y la venezolana Patricia Velásquez ("La momia") también formaron parte del elenco. "Fidel" estuvo nominada a los premios de EU especializados en vestuario y edición.

¿Dónde verla? Youtube

Juan Luis Galiardo (2006) al actor español le tocó hacer a un Fidel Castro que llega a Miami, en calidad de balsero, tras un atendo en el mar. "I love Miami: Dios o Demonio", es una comedia dirigida por el mexicano Alejandro González Padilla que tenía como objetivo mostrar en otro tono al líder cubano, poniéndolo en una situación incómoda. En la cinta Fidel, que luce medio rostro dañado y tras no ser aceptado en la embajada, se hace pasar por otro hombre y llega al bar de un restaurante llamado "Little Habana" donde conoce las tristezas y alegrías de cubanos que han salido de la isla, a causa de su política. Ofelia Medina, Jaime Camil y Adrián Alonso forman parte del elenco.

¿Dónde verla?: No hay por el momento opción.

Detalles sobre la cinta de Alina Fernández, hija de Castro

Demian Bichir (2008) fue reclutado por el realizador Steven Soderbergh para darle vida a Castro en sus cintas "Che, el argentino" y "Che guerrillero", en 2008. Son dos cintas sobre la vida de Ernesto Guevara, uno de los líderes de la revolución cubana. En la primera Fidel tiene un encuentro con "El Che", interpretado por Benicio del Toro, en la Ciudad de México y, en la secuela, ambos se ven en la montaña cubana mientras encabezan la guerrilla que sacará a la dictadura del poder. En su momento Demian dijo que era una suerte que le hubiesen encontrado las características físicas para interpretar a unas de las figuras más prominentes de la historia Latinoamericana.

¿Dónde verla?: Youtube

Diego Boneta (2025) es el protagonista de "Luis Miguel, la serie" y ahora se pone boina y traje militar para la cinta "Killing Castro", en espera de fecha de estreno. La película dirigida por Eif Rivera ("Power book") se ubica en los inicios de los 60s, cuando Castro llega a EU para hablar ante la ONU, conoce al líder Malcolm X y las agencias de seguridad de ese país e incluso la mafia, intentan asesinarle. "No es una biopic, es una película que sucede en una semana", dijo Boneta en 2023, cuando estaba terminando de preparar al personaje.

¿Dónde verla?: Se encuentra en posproducción.