Evita fetichismo de armas

Debes tener conflicto, por supuesto. Violencia y acción son lo mismo, según se mire. Este es el dilema de todo cineasta de acción, y yo soy conocido como cineasta de acción", dijo James Cameron a la publicación.

Además de argumentar que las escenas de acción fueron removidas, el cineasta rememoró las ocasiones en que abusó de la acción con armas en cintas como Terminator.

"Recuerdo algunas películas que he hecho y no sé si me gustaría hacerlas ahora. No sé si me gustaría fetichizar el arma en nuestro mundo actual, como lo hice en un par de películas de Terminator hace más de 30 años. "Lo que está pasando con las armas en nuestra sociedad me revuelve el estómago", añadió Cameron.