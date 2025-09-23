Estrenan nuevo tráiler

“The Mandalorian and Grogu” estrenó su primer tráiler oficial, sorprendiendo a los fanáticos con escenas inéditas y pistas sobre la trama.

Disney y Lucasfilm confirmaron la fecha de estreno de esta película que promete expandir aún más el universo de “Star Wars”.

El regreso del cazarrecompensas y de “Grogu” traerá nuevas aventuras, donde ambos deberán unir fuerzas una vez más para salvar la galaxia de las fuerzas imperiales.

Pedro Pascal retomará su papel como Din Djarin, mientras que “Grogu” continúa desarrollando sus habilidades en la Fuerza. El adelanto muestra que la historia se ubicará tras los eventos de la temporada 3 de la serie, con enfrentamientos contra remanentes imperiales, criaturas gigantes y desafíos que pondrán a prueba la relación entre el Mandaloriano y su aprendiz.

NUEVOS PERSONAJES

Entre los nuevos personajes destacan Sigourney Weaver como la piloto Ward, Jeremy Allen White interpretando a Rotta, hijo de Jabba el Hutt, y Jonny Coyne como un oficial imperial.

El tráiler promete escenas épicas de acción, persecuciones emocionantes y momentos tiernos de “Grogu” utilizando sus poderes, combinando la nostalgia clásica de “Star Wars” con nuevas aventuras y conflictos.