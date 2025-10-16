Se acerca tercera temporada

Se acerca tercera temporadaEl primer capítulo de la tercera temporada ya está disponible
Luego de 6 años de ausencia, el famoso anime, "One Punch Man", ha regresado para una tercera temporada, causando sensación entre los seguidores de la historia, quienes se habían rendido a que no habría nuevas producciones.
Este anime, basado en el webcómic de acción y comedia japonés del mismo nombre -creado por One e ilustrado por Yusuke Murata en 2009-, emitió su primera temporada entre octubre y diciembre de 2015, regresando con una segunda temporada en abril de 2019.
Ahora, seis años después de su segunda entrega, el lanzamiento de una tercera temporada ha paralizado al fandom, quienes confían en que la espera no habrá sido en valde y la nueva producción no decepcionará.
El primer capítulo de la tercera temporada de One Punch Man se estrenó el pasado domingo 12 de octubre.