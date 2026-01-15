Los episodios que faltan para el final de temporada de Fallout 2

La serie de Amazon Prime Video Fallout, adaptada del videojuego homónimo, estrenó en la plataforma su quinto episodio de la segunda temporada este miércoles.

Esta serie, ambientada en un mundo postapocalíptico 200 años después de una guerra nuclear en la Tierra, se ha convertido en una de las más populares de la plataforma desde su estreno en abril de 2024.

¿Qué esperar del final de temporada de Fallout?

Con la llegada de este quinto episodio a la pantalla chica, los fans y seguidores de Fallout comienzan la cuenta regresiva, esperando con ansias el final de temporada, que promete estar lleno de acción, aventura, drama y suspenso.

Amazon Prime Video estrenó el primer capítulo de Fallout 2 el pasado 17 de diciembre. Como suele hacerse con diversas series, esta temporada ha llegado a las pantallas de los espectadores por medio de estrenos escalonados, es decir, se ha estrenado un capítulo nuevo cada semana.

Detalles sobre la segunda temporada de Fallout

El lanzamiento del quinto episodio significa que esta segunda entrega comienza a llegar a su fin, pues la temporada completa consistirá de ocho episodios en total.

Dicho eso, podemos afirmar que faltan dos capítulos para que la segunda temporada de Fallout llegue a su fin. Los episodios 6 y 7 se estrenarán en Amazon los próximos miércoles 21 y 28 de enero, respectivamente, mientras que el capítulo final de la entrega estará disponible a partir del miércoles 4 de febrero.

Impacto de Fallout en la audiencia de Amazon Prime Video

La serie ha capturado la atención de una amplia audiencia, consolidándose como un éxito en la plataforma, lo que genera expectativas sobre su futuro y posibles renovaciones.