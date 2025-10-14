No cumple expectativas económicas

“Tron: Ares” encabezó las recaudaciones en las taquillas en Estados Unidos y Canadá el fin de semana, pero la tercera entrega de Disney en la franquicia de ciencia ficción no cumplió con las expectativas económicas.

A pesar de algunas críticas favorables, la nueva película de “Tron” protagonizada por Jared Leto, Greta Lee y Jeff Bridges recaudó 33,5 millones de dólares, según estimaciones de Comscore el domingo. El proyecto de gran presupuesto, que presuntamente costó unos 150 millones de dólares, llegó 15 años después de que “Tron: Legacy” se estrenara con 44 millones de dólares, para luego recaudar más de 400 millones a nivel mundial.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El capítulo más reciente da seguimiento a una batalla entre dos poderosas empresas tecnológicas, Emcom y Dillinger, que se enfrentan contra la misma barrera de inteligencia artificial. Ambas pueden generar creaciones físicas utilizando impresoras 3D a base de láser, pero cada creación sólo dura 29 minutos antes de convertirse en cenizas.

“Tron: Ares” está lleno de acción y nostalgia, pero ello fue insuficiente para atraer a gran cantidad de personas a más de 4.000 cines.

“A esa franquicia le ha sido difícil ganar tracción para convertirse en una gran mega franquicia”, observó Paul Dergarabedian, analista sénior de medios de Comscore. Puso de relieve que, en un principio, la película original de “Tron” en 1982 enfrentó dificultades en las taquillas, pero a la larga se convirtió en una película de culto.

Dergarabedian indicó que las cifras internacionales podrían desempeñar un papel clave en la rentabilidad de la cinta.

“De todas formas encabezó la taquilla”, afirmó. “Eligió una buena fecha para el estreno. Todas las miradas están puestas en una gran película de Disney que es una marca enorme, es conocida y ha existido durante décadas”.

OTRO CON DIFICULTADES

No fue el único nuevo estreno que pasó dificultades para atraer público.

“Roofman”, una comedia dramática protagonizada por Channing Tatum y Kirsten Dunst sobre un trabajador de la construcción que intenta reconstruir su vida, se estrenó en segundo sitio con un modesto debut de 8 millones de dólares.

Por su parte, “One Battle After Another” de Paul Thomas Anderson quedó en tercer lugar con 6,6 millones de dólares, mientras que “Gabby’s Dollhouse: The Movie” se mantuvo firme en el cuarto sitio con 3,3 millones. Ese lanzamiento familiar de Netflix y DreamWorks, basado en la popular serie preescolar, continúa teniendo buen desempeño con el público más joven en su tercer fin de semana en cartelera.

