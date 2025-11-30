"Zootopia 2" arrasa en la taquilla mundial

La película, Zootopia 2 llegó finalmente a los cines retomando la historia justo donde se quedó, pero, además de traer de vuelta a Judy Hopps y Nick Wilde, la secuela se convirtió en un éxito arrasador a nivel mundial.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, escrita por Bush y producida por Yvett Merino, la película reúne nuevamente a Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Shakira, Idris Elba, Alan Tudyk, Nate Torrence, Don Lake, Bonnie Hunt y Jenny Slate, quienes vuelven a interpretar a sus personajes originales.

A ellos se suman nuevos personajes como Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton, Quinta Brunson y Danny Trejo, con nuevos animales y más risas.

¿Cuál es la recaudación de Zootopia 2?

Durante el fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos, la cinta recaudó 96 millones de dólares en ese país y alcanzó 156 millones en su ventana de cinco días. Pero su mayor sorpresa ocurrió fuera de casa: 556 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno del miércoles, suficiente para convertirla en el estreno internacional más alto para una película animada en toda la historia, además del cuarto debut global más grande registrado para cualquier tipo de filme.

Ese impacto tomó por sorpresa incluso a su propio equipo creativo. En entrevista con EL UNIVERSAL, el director Byron Howard explicó por qué esta historia vuelve a resonar con el público una década después. "Lo increíble del mundo de Zootopia es que toda la investigación sobre el mundo animal nos llevó de regreso a los seres humanos. Somos complejos y vivimos en sociedades complejas. En esta secuela decidimos hablar de las diferencias y de cómo pueden unirnos en lugar de separarnos", dijo.

¿Qué significa el éxito de Zootopia 2 para Disney?

Para Disney Animation, con varias producciones en la taquilla con menos demanda, el preestreno fue una señal potente. La película debutó con 10.2 millones de dólares solo en preventa, el segundo mejor preestreno en la historia del estudio, apenas por debajo de Moana 2. Ese arranque catapultó las expectativas y la colocó como una de las apuestas más fuertes en una de las ventanas más competitivas del año.

Jared Bush, codirector y guionista, subrayó que el éxito también responde a que la franquicia mantiene un espejo emocional vigente. "El mundo de Zootopia siempre refleja la naturaleza humana. Esa naturaleza aplica al momento que vivimos ahora, igual que hace diez años o cincuenta. La clave es preguntarnos cómo nos relacionamos y cómo reflejarlo en nuestras historias", comentó.

¿Cuál es la nueva misión de Judy y Nick en Zootopia 2?

En pantalla, Zootopia 2 sigue a Judy y Nick en su primera misión oficial como policías. Lo que parece ser un caso sencillo evidencia una conspiración que se remonta a los orígenes de la ciudad. Esta vez, la pareja no solo debe resolver un delito: también debe limpiar sus propios nombres mientras persiguen a Gary De'Snake, un misterioso nuevo residente reptiliano que se convierte en el corazón de la intriga.

La secuela amplía de manera notable los límites geográficos y sociales de Animal City. Barrios periféricos, ecosistemas olvidados y comunidades aisladas revelan una ciudad mucho más grande de lo que imaginábamos, pero también más dividida.