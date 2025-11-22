Rompe récords de audiencia

La fuerza de Guillermo del Toro en el panorama cultural mexicano parece no tener freno. Su más reciente entrega, Frankenstein, se perfila para convertirse en la cinta más exitosa del año en la Cineteca Nacional, arrasando en taquilla y convocando a miles de espectadores que han hecho de cada función un evento a puerta cerrada.

En tan sólo un mes en cartelera, la película de Del Toro ya suma 85 mil asistentes contando las tres sedes principales de la institución, y no muestra signos de agotamiento.

¿Cuál es el impacto de Frankenstein en la taquilla?

El impacto de Frankenstein ha sido tan grande que, a pesar de su estreno en Netflix, donde tiene más de 69 millones 800 mil visualizaciones, ya desplazó en audiencia a la animada Flow. La combinación de su éxito en taquilla y en plataformas de streaming resalta la relevancia de la obra de Del Toro en el cine contemporáneo.

¿Qué significa este éxito para el cine mexicano?

Este fenómeno no solo refleja el talento de Guillermo del Toro, sino también el creciente interés por el cine mexicano en el ámbito internacional. La capacidad de atraer a un público masivo en la Cineteca Nacional y en plataformas digitales es un indicativo del potencial que tienen las producciones nacionales para competir en un mercado global.