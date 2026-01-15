Euphoria 3: ¿cuándo se estrena la nueva temporada?

Rue, Casie, Jules, Maddy y Nate están de regreso. Ya que la plataforma de streaming, HBO Max, lanzó el tráiler oficial de la nueva temporada de su hit, Euphoria.

Con un salto en el tiempo de varios años, esta nueva entrega promete retomar la historia de los personajes después de haber terminado la preparatoria. El adolescente y juvenil ambiente parece haber quedado atrás, dando paso a una trama envuelta en crimen y problemas de la vida adulta.

¿Qué personajes regresan en la nueva temporada de Euphoria?

Este primer adelante deja mucho de qué hablar entre los fans de la serie, mostrando a Rue en medio de una lucha con narcotraficantes, la boda de Cassie y Nate, y una especial y sorpresiva aparición de la cantante española, Rosalía, como bailarina exótica.

Detalles sobre el estreno de la temporada 3 de Euphoria

Zendeya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Jacob Elordi, Eric Dane, Maude Apatow, Martha Kelly, Colman Domingo y Chloe Cherry, regresan a la pantalla dando vida al icónico elenco de Euphoria, cuya tercera temporada se estrenará el 12 de abril de 2026. La nueva entrega de la serie de Sam Levinson, mostrará a los personajes cinco años después del término de la segunda temporada.

Impacto del tráiler oficial de Euphoria en los fans

Este adelanto da un guiño a lo que se puede esperar de los nuevos capítulos, mostrando cómo cada personaje está tomando vidas con caminos distintos -Rue vive en México pagando su deuda a Laurie, Jules se está estableciendo como artista, Maddy trabaja en una agencia de talentos en Hollywood, Cassie es creadora de contenido para adultos- y prometiendo regresar el caos y el drama característico de la trama.