Euphoria lanza trailer de su temporada 3

Tras años de espera, este miércoles se lanzó el primer adelanto de la temporada 3 de Euphoria, la serie de HBO protagonizada por Zendaya y Jacob Elordi, que se estrenará el próximo 12 de abril.

¿Qué escenas impactantes se muestran en el adelanto?

Ante el desafiante salto en el tiempo en la vida de los jóvenes adolescentes marcados por los excesos y dramas familiares, las primeras escenas causaron sensación entre los fans, quienes desataron una oleada de memes y reacciones en redes sociales.

Al ver las impactantes escenas de los personajes, los fanáticos de la serie recordaron que la temporada 2 se estrenó hace cuatro años. Con el regreso de muchas historias, a muchos internautas les urge ponerse al corriente.

Reacciones de los fans ante el regreso de Euphoria

Una de las escenas que causó más revuelo fue la boda de Nate y Cassie, a la cual la única reacción de los fans, trajo de regreso otro meme de la serie. El adelanto solo dura dos minutos y, en un tiempo tan corto, repasaron elementos de la vida de los personajes principales. Así que los usuarios destacaron que para comprender cada parte fue necesaria mucha concentración.

Detalles sobre la boda de Nate y Cassie en el adelanto

Asimismo, el destino de Nate Jacobs interpretado por Jacob Elordi, fue duramente criticada en la red.