Estrenos de Netflix: nuevas producciones y temporadas en enero 2026

Ya estamos en 2026 y las plataformas streaming han pisado fuerte para no dejar caer a sus seguidores.

Netflix ya arrancó este mismo 1 de enero con tres producciones y durante las próximas dos semanas vendrán otras tantas, más nuevas temporadas de historias ya conocidas.

Así que apunta las siguientes fechas y ve conociendo de lo que se trata.

¿Qué estrenos trae Netflix en enero 2026?

YA LAS PUEDES VER

"En fuga": Miniserie dramática sobre la búsqueda de un padre por su hija desaparecida. Protagoniza el británico James Nesbitt ("Domingo sangriento" y "El Hobbit"), bajo la dirección de Nimer Rasched ("Engaños") e Isher Sahota ("Missing you").

"Amor de oficina": La primera producción mexicana del año y es una serie de comedia romántica sobre la competencia laboral entre una joven dedicada al trabajo y el hijo del dueño de la empresa donde se encuentran. Diego Klein ("Con esa misma mirada") y Ana González Bello ("Todas menos tú") encabezan el reparto.

"El tiempo de las moscas": Serie basada en las novelas "Tuya" y "El tiempo de las moscas" de la argentina Claudia Piñeiro. Es un drama que sigue a dos expresidiarias que mientras intentan resanar su vida, reciben un encargo que las hará de nueva cuenta volver a sus antiguas formas.

Detalles sobre las nuevas producciones de Netflix

8 DE ENERO

"Él y ella": Otra miniserie en el menú del primer mes del año. Un detective y una periodista que están casados, pero distanciados, compiten para resolver un caso de homicidio en el cual cada uno cree que el otro es el principal sospechoso. Tessa Thompson ("Creed") y Jon Bernthal ("Rey Richard: una familia ganadora") son los estelares.

9 DE ENERO

"Depeche Mode: M": Tras su paso por salas internacionales, llega este documental enmarcado por la serie de conciertos agotados de la banda de synth-pop Depeche Mode en México. Dirige Fernando Frías, director de "Ya no estoy aquí".

15 DE ENERO

"Agatha Christie: las siete esferas": Una nueva adaptación de la obra policiaca de la escritora británica. La historia, de tan sólo tres episodios, se ubica en 1925 cuando una broma termina en la muerte de un hombre. Mia McKenna-Bruce ("How to have sex") tiene el papel de investigadora.

Nuevas temporadas de series populares en Netflix

Por si te quedaste "picado" con las siguientes producciones, estate atento porque también hay nuevas temporadas en las siguientes dos semanas: "Machos Alfa", arranca el día 9; "Te Rookie" el 12 y "La reina del Flow", el 14.