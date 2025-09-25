Lo nuevo de Netflix en octubre: desde clásicos hasta monstruos

Lo nuevo de Netflix en octubre: desde clásicos hasta monstruosLa plataforma prepara un catálogo variado que promete entretenimiento para todos
Octubre promete ser uno de los meses más emocionantes para los suscriptores de Netflix. Desde documentales íntimos y series basadas en hechos reales, hasta películas de culto y maratones de monstruos gigantes, la plataforma prepara un catálogo variado que promete entretenimiento para todos.
Series
La primera quincena del mes nos trae historias intensas y personajes memorables. "Monstruo: La historia de Ed Gein" (3 de octubre) revive la perturbadora vida del asesino que inspiró a varios villanos clásicos del cine. Ese mismo día se estrena "El genio y los deseos", un relato moderno que mezcla magia y rutina.
Más adelante, llega "Nadie nos vio partir" (15 de octubre), un drama inspirado en hechos reales sobre la lucha de una madre en medio de un divorcio. También regresa "La diplomática" con su tercera temporada (16 de octubre) y el romance contemporáneo de "Nadie quiere esto" (23 de octubre).
Series originales
Monstruo: La historia de Ed Gein – 3 de octubre
El genio y los deseos – 3 de octubre
Néro – 8 de octubre
Nadie nos vio partir – 15 de octubre
El 5 inicial (T2) – 16 de octubre
La diplomática (T3) – 16 de octubre
Nadie quiere esto (T2) – 23 de octubre
Cine para todos los gustos
El inicio del mes incluye clásicos como "Mujercitas" y la multipremiada "Había una vez en Hollywood". Para los amantes de la acción y los monstruos, Netflix reunirá a partir del 16 de octubre títulos como "Godzilla", "Kong: La isla Calavera", "Godzilla vs. Kong" y "Godzilla II: El rey de los monstruos".
El suspenso también se hace presente: "La mujer del camarote 10" (10 de octubre) nos sumerge en un yate de lujo donde nada es lo que parece, mientras que "Una casa de dinamita" (24 de octubre) explora un ataque inesperado contra Estados Unidos.
El espíritu de Halloween se deja sentir con el regreso de clásicos como "La máscara" y "Halloween" (ambas el 7 de octubre).
Películas
Mujercitas – 1 de octubre
Había una vez en Hollywood – 1 de octubre
Steve – 3 de octubre
Godzilla y Kong: El nuevo imperio – 4 de octubre
La máscara – 7 de octubre
Halloween – 7 de octubre
La mujer del camarote 10 – 10 de octubre
Limpia – 10 de octubre
Godzilla – 16 de octubre
Kong: La isla Calavera – 16 de octubre
Godzilla vs. Kong – 16 de octubre
Godzilla II: El rey de los monstruos – 16 de octubre
Buenas noticias – 17 de octubre
Un fantasma en la batalla – 17 de octubre
Perfume de mujer – 20 de octubre
Una casa de dinamita – 24 de octubre
Maldita suerte – 29 de octubre
Documentales y especiales
El mes arranca con "Rockstar Duki desde el fin del mundo" (2 de octubre), un recorrido íntimo por la vida del trapero argentino. Más adelante, llega "Victoria Beckham" (9 de octubre), donde la diseñadora y ex Spice Girl abre las puertas a su intimidad antes de la Semana de la Moda de París.
Para quienes buscan emociones fuertes, octubre se llena de escalofríos con "Verdaderamente aterrador" (7 de octubre) y "Naturaleza de pesadilla" (28 de octubre). El cierre del mes será con "Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero" (30 de octubre), un documental con material inédito del Divo de Juárez.
Documentales y especiales
Rockstar Duki desde el fin del mundo – 2 de octubre
Verdaderamente aterrador – 7 de octubre
Victoria Beckham – 9 de octubre
La vecina perfecta – 17 de octubre
Naturaleza de pesadilla – 28 de octubre
Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero – 30 de octubre
Entretenimiento para toda la familia
Los más pequeños también tienen su espacio: "Dr. Seuss: ¡Horton!" (6 de octubre) y las dos películas de "La vida secreta de tus mascotas" (10 de octubre) pondrán la cuota de diversión familiar. Para cerrar con humor y fantasía, llega "Los Cretinos" (17 de octubre), ideal para disfrutar en casa con los niños.
Familiares e infantiles
Dr. Seuss: ¡Horton! – 6 de octubre
La vida secreta de tus mascotas – 10 de octubre
La vida secreta de tus mascotas 2 – 10 de octubre
Los Cretinos – 17 de octubre
Eventos en vivo
Six Kings Slam (tenis) – 15 de octubre
Anime
Ranma ½: Temporada 2 – 4 de octubre