Estrenos en televisión

"MY LIFE AS A ROLLING STONE"

´THE SANDMAN"

Directo de la Comic-Con de San Diego llega "The Sandman" ("Sandman"). Neil Gaiman, quien escribió la aclamada serie de novelas gráficas publicada por DC Comics, desarrolló y es productor ejecutivo de la serie de 10 episodios que se estrena el viernes en Netflix. Tom Sturridge interpreta al personaje principal, que es el centro de control de los sueños para todos hasta que es capturado y encarcelado durante un siglo y más. Su misión: viajar a través de los mundos y el tiempo para reparar daños. El extenso y ecléctico elenco incluye a Boyd Holbrook, Patton Oswalt, Jenna Coleman, David Thewlis, Stephen Fry, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar y Joely Richardson.

"MY LIFE AS A ROLLING STONE"

La serie documental de cuatro partes "My Life as a Rolling Stone" adopta un enfoque individual de los miembros de la banda: Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y el difunto Charlie Watts. Cada uno es el tema de una película de una hora basada en entrevistas nuevas y de archivo y en imágenes inéditas para crear retratos "íntimos" de los artistas. También rastrean cómo se unieron para crear música atemporal. El capítulo sobre Watts, quien murió en agosto de 2021 a los 80 años, incluye homenajes de sus compañeros y colegas. La serie debuta el domingo a las 9 p.m. de Nueva York (0100 GMT del lunes) en el canal Epix con la historia de Jagger, y continúa cada domingo con un nuevo episodio hasta el 28 de agosto.

CRISTELA ALONZO: MIDDLE CLASSY

La comediante Cristela Alonzo, originaria del Rio Grande Valley de Texas, habla sobre crecer en la frontera rodeada de mexicanos, sobre la Covid y sobre las lecciones que se pueden aprender en la vida en su nuevo especial de stand up.

En Cristela Alonzo: Middle Classy la comediante cuenta su historia de vida, sobre cómo es la que mejor habla inglés de su familia, gracias a ver el programa The Price is Right.

Pero donde el especial logra conectar con los tiempos en los que vivimos es cuando relata sus experiencias en la universidad, conviviendo con familias que nunca habían visto a una latina.

Sus historias son muy divertidas, pero también conmovedoras, ya que retratan una realidad políticamente incorrecta y recurrente.

De su rutina, la experiencia con la Covid y un grupo de policías es sencillamente para morirse de risa, ya que Cristela tiene mucha gracia para platicar sobre temas sencillos.

Si no conocen a Cristela, hagan una cita con ella. Se van a divertir.