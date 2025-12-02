Lo que llega a cines este diciembre

Noviembre dejó la vara alta. Entre los estrenos de "Wicked: For Good", "Los Ilusionistas 3" y la esperada secuela de "Zootopia", las salas volvieron a llenarse como en los mejores momentos prepandemia. Pero el cine no piensa aflojar: diciembre llega con algunos de los lanzamientos más fuertes del año. Aquí te contamos qué viene.

¿Qué estrenos de cine llegan en diciembre?

"Five Nights at Freddy's 2" – 3 de diciembre

Tras el fenómeno que provocó la primera entrega, la saga regresa con más terror y animatrónicos todavía más inquietantes. Esta secuela promete ahondar en el origen de Freddy y en los misterios paranormales del restaurante que marcó a toda una generación de fans.

"Bugonia" – 4 de diciembre

Yorgos Lanthimos vuelve a su vena más oscura con este remake de "Save the Green Planet!", Jesse Plemons interpreta a un hombre convencido de que la poderosa CEO interpretada por Emma Stone es, en realidad, una alienígena que planea aniquilar a la humanidad. La crítica ya la describe como la propuesta "más perturbadora y pertinente" del cineasta griego.

"Fue solo un accidente / It Was Just an Accident"– 4 de diciembre

Rodada en secreto antes de que el director Jafar Panahi lograra escapar de Irán, la película sigue a un mecánico recién liberado de prisión que cree haber encontrado al carcelero que marcó su vida. Ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2025, ya se perfila como una de las obras indispensables del año y fuerte contendiente al Oscar, no solo en Internacional, sino en categorías mayores.

"100 Meters" – 11 de diciembre

El anime que cerrará el año. Adaptada del manga del mismo nombre, la cinta sigue a un corredor en la cima de su carrera cuyo reinado se tambalea con la llegada de un feroz rival extranjero. La rotoscopía, la energía deportiva y su sensibilidad narrativa la han convertido en un "imperdible" para fans del anime y de las historias de competencia.

"Avatar: Fuego y Ceniza" – 18 de diciembre

La historia retoma justo después de "The Way of Water", acompañando a Jake, Neytiri y su familia mientras exploran regiones inéditas de Pandora. Ahí entran en contacto, y en conflicto, con los clanes del fuego, una cultura Na´vi completamente distinta a las que ya conocemos.

"Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados" – 25 de diciembre

Bob regresa con una aventura que mezcla humor, acción y espíritu pirata. Esta vez debe descender a las zonas más oscuras del océano para enfrentarse al temido Holandés Errante y recuperar sus icónicos pantalones cuadrados, que han caído en manos del legendario fantasma marino.

Detalles sobre los lanzamientos más esperados del mes

Otros estrenos confirmados en México:

Eternidad – 3 de diciembre

Noche de paz, noche de horror – 11 de diciembre

El cadáver de la novia (Reestreno) – 11 de diciembre

Anaconda – 25 de diciembre

La celda de los milagros – 25 de diciembre.