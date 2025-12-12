Anuncian último episodio de Chamuco TV tras 8 años al aire

A través de X, Canal 22 anunció el estreno del último episodio del programa semanal "El Chamuco TV", proyecto elaborado por Canal Veintidós y Canal Once, luego de mantenerse al aire por ocho años, logrando un total de 21 temporadas de entrevistas y coberturas especiales.

Bajo la conducción de los caricaturistas Rafael Barajas "El Fisgón", José Hernández y Rafael Pineda "Rapé", El Chamuco y los hijos del averno se despide de su público, dejando una huella en el periodismo mexicano al convertirse en el primer programa televisivo de moneros dedicado a construir un espacio que uniera la crítica y la sátira política a través de la caricatura y los recursos gráficos desde una perspectiva izquierdista.

¿Cuándo y dónde ver el último capítulo de El Chamuco?

Esta última emisión de "El Chamuco" podrá verse este domingo 14 de diciembre a las 20:00 horas a través de la pantalla de Canal 22 (señal 22.1) y por vía streaming. Esta transmisión especial tendrá una duración de dos horas aproximadamente y contará con la presencia de grandes invitados, entre ellos, Renata Turrent, directora de Canal Once, quien dedicará unas palabras al programa.

Detalles sobre la última transmisión de El Chamuco TV

De acuerdo con la información compartida por la Secretaría de Cultura, en este capítulo de despedida, los moneros se unirán a los escritores Fabrizio Mejía, Pedro Miguel, las periodistas Nancy Flores, Alina Duarte y Ana Lilia Pérez, así como el historiador Lorenzo Meyer para realizar una exhaustiva revisión por la historia del programa y el escenario político actual.

Durante la emisión se hará un recorrido por los procesos políticos, mediáticos e históricos que han marcado al país en los últimos años y que, al mismo tiempo, aportaron al desarrollo del programa por casi una década. Asimismo, se analizará el surgimiento y la propagación de noticias falsas, así como su impacto y función política en la opinión pública.

Reacciones del público ante el cierre de El Chamuco TV

Por otro lado, se reflexionará sobre la presencia de la caricatura política como herramienta crítica en los momentos decisivos del país. También se hablará sobre la administración de gobierno actual y su efecto en la vida pública contemporánea, su impacto a nivel internacional y las diferencias que han marcado el escenario geopolítico interno.

Finalmente, las reacciones en la plataforma son polarizadas, pues algunos espectadores lamentan su cierre con nostalgia, mientras otros lo celebran, reflejando el rol divisivo del programa, el cual, basado en un ejercicio de periodismo libre y crítico, influye en el debate público mexicano y la opinión popular.