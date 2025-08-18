Estrenan tráiler de 'Good boy', cinta de terror con perro protagonista

Desde sus primeras imágenes viralizadas en internet, la película de "Good boy" atrajo la atención del público en redes sociales. El filme de terror buscaría competir con estrenos como "El Conjuro 4: Últimos Ritos" o "La hora de la desaparición".

Presentada durante el festival SXSW en marzo de 2025, el proyecto cinematográfico ha sido comparado con la caricatura "Coraje, el perro cobarde", ya que ambas historias giran en torno a un perro protagonista que enfrenta fenómenos paranormales.

En el tráiler podemos ver cómo el perro protagonista (Indy) escucha ruidos durante la noche y descubre a un extraño golpeándose la cabeza contra una puerta.

Momentos después, aparece un hombre mayor gritando de agonía, mientras el perro huye al bosque. Una presencia invisible comienza a acechar a sus dueños y a quienes habitan la casa.

La historia seguirá a un canino llamado Indy, que se muda con su dueño Todd a una vieja casa en el campo donde se rumora que habitan fuerzas invisibles. Pronto comienza a percibir presencias sobrenaturales.

Todd, su dueño, empieza a verse afectado por una fuerza oscura que lo atormenta, por lo que Indy tendrá que protegerlo, sin importar el riesgo. La lealtad será el motor de la historia y la clave para enfrentar a los fantasmas que los acechan.

En redes sociales, la película dirigida por Ben Leonberg, quien debuta como director, ha sido comparada con la caricatura de "Coraje, el perro cobarde", de Cartoon Network.

Cabe recordar que en la animación seguíamos la vida de un perro rosa llamado Coraje, que vivía con Muriel y Justo, una pareja de ancianos en una granja aislada, donde enfrentaba monstruos, fantasmas y fenómenos paranormales para proteger a su familia.

Por otro lado, "Good boy" traslada este concepto a la vida real, con un tono más serio, ofreciendo una versión más oscura del canino de la serie infantil.

Alex Cannon y Ben Leonberg son guionistas del filme y participan actores como: Larry Fessenden, Arielle Friedman, Anya Krawcheck y Stuart Rudin.

Producida por IFC Films (Independent Film Company),"Good boy" llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 3 de octubre, en plena temporada de Halloween. Aún no se ha confirmado la fecha de estreno en México.