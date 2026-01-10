La aclamada serie de Netflix, "Stranger Things", llegó a su final el pasado 31 de diciembre, luego de nueve años desde su estreno original, dejando un hueco en los corazones de millones de fans alrededor del mundo.

Esta producción, que no solo se convirtió en un fenómeno global, sino en una franquicia y en una de las referencias más grandes de la cultura pop del momento, es una de las series más vistas en la plataforma y desde el lanzamiento de la primera temporada, ha sido reconocida por su nostalgia ochentera, mezclando la ciencia ficción con el terror y el drama juvenil.

¿Cuándo se estrena el documental de Stranger Things 5?

Sin embargo, la plataforma ha confirmado que todavía hay una sorpresa más para los seguidores de la serie que aún no están listos para despedirse de "Stranger Things: un documental del rodaje de la última temporada".

"Escribir las últimas líneas que estos personajes dirían fue muy difícil... Al final del día, lo que más le importa al público son los personajes", revela uno de los productores en el tráiler del documental.

Con el objetivo de darle a la producción un cierre digno, tanto de la historia como de los fans, los hermanos Duffer -creadores de Stranger Things- decidieron llevar a los espectadores al detrás de cámaras de cómo fue el rodaje de esta última temporada.

Detalles del documental sobre el rodaje de Stranger Things

"Una última aventura: Así se hizo Stranger Things 5", es el documental dirigido por Martina Radwan, en el que se revelan detalles de cómo fue la creación y las grabaciones de esta entrega final de la serie, y llegará a la plataforma el próximo lunes 12 de enero.

De acuerdo con el medio estadounidense, Variety, este documental es "un vistazo desde dentro a los años de esfuerzo y arte que llevaron a la quinta temporada de la serie de los hermanos Duffer que definió a una generación".

Impacto de Stranger Things en la cultura pop

La serie ha dejado una huella indeleble en la cultura pop, y su final marca el cierre de una era para muchos de sus seguidores. El documental promete ofrecer una perspectiva única sobre el proceso creativo y el impacto que ha tenido en la audiencia.