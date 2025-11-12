En primer tráiler revela a la nueva villana

El lanzamiento del primer tráiler de "Toy Story 5" dejó una oleada de expectativas entre los fans, sobre todo porque Pixar aprovechó el adelanto para revelar dos elementos clave: la ventana oficial de estreno y la presentación de la antagonista que moverá los hilos de la historia.

La película llegará a los cines durante el verano de 2026, consolidándose como uno de los estrenos más esperados de Disney para esa temporada.

LilyPad, una tablet inteligente capaz de interactuar con Bonnie de forma inmediata. Su encanto tecnológico la convierte en la nueva antagonista, desplazando a los juguetes tradicionales.