Toy Story 5; el primer tráiler revela a la nueva villana

El lanzamiento del primer tráiler de Toy Story 5 dejó una oleada de expectativas entre los fans, sobre todo porque Pixar aprovechó el adelanto para revelar dos elementos clave: la ventana oficial de estreno y la presentación de la antagonista que moverá los hilos de la historia.

¿Cuándo se estrenará Toy Story 5?

La película llegará a los cines durante el verano de 2026, consolidándose como uno de los estrenos más esperados de Disney para esa temporada. Toy Story 5 está programada para el 19 de junio de 2026. Pixar reafirmó una estrategia que alinea a Toy Story 5 con los lanzamientos fuertes del estudio.

¿Quién es la villana de Toy Story 5?

LilyPad, una tablet inteligente capaz de interactuar con Bonnie de forma inmediata, será la nueva antagonista. Su encanto tecnológico la convierte en la nueva villana, desplazando a los juguetes tradicionales.