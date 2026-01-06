Lo que viene en cine

Si en 2025 se estrenaron más de 100 películas mexicanas en cines, por ahora enero estará nutrido con al menos cinco.

En este año ya hay por lo menos dos decenas de historias formadas, entre comedia, terror y acción, protagonizadas por actores y actrices como Ludwika Paleta, Damián Alcázar, Lucero, Omar Chaparro, Ana Serradilla, Mauricio Ochmann y Angelique Boyer.

Entre todas buscarán más de los cerca de 10 millones de boletos con los que cerró diciembre pasado:

8 DE ENERO: UN HOMBRE A LA SEMANA

Ópera prima de la actriz Ana de la Reguera. Interpreta a una mujer que, después de su divorcio, busca el amor. "Leí el guion y dije, ´cómo no voy a estar ahí, si es mi vida´", comenta la veracruzana.

ENERO 22: FAMILIA LA DERIVA

El actor Mauricio Ochmann interpreta a un hombre que tras un accidente decide recuperar el tiempo con sus hijos.

FEBRERO 12: ¿QUIERES SER MI NOVIA?

Secuela de la comedia "¿Quieres ser mi hijo?", de 2023, protagonizada por Ludwika Paleta y Juanpa Zurita.

FEBRERO 26: VENGANZA

El actor Omar Chaparro será un "Rambo mexicano2 en esta película de acción al lado de Alejandro Speitzer.

ABRIL 30: BEM Y YO

Una pequeñita que pierde a sus papás adopta a un lémur que se escapa del mercado de Sonora.

JUNIO 4: EN EL CAMINO

La nueva cinta de David Pablos que se desarrolla en el mundo trailero, considerado hipermasculino.

JULIO 16: NO DEJES A LOS NIÑOS SOLOS

Cinta de terror ambientada en los 80 en la que dos niños se quedan solos en casa y suceden cosas raras.