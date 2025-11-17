"Jujutsu Kaisen: Ejecución" ya tiene fecha de estreno en México

La maldición vuelve a las salas de cine. A un año del cierre del Arco de Shibuya, uno de los momentos más intensos del anime reciente, Jujutsu Kaisen regresa a la pantalla grande con una cinta que no solo recopila los eventos cruciales de la temporada 2, sino que también adelanta lo que veremos en la temporada 3, programada para estrenarse en 2026.

Falta solo unos días para que los fans de Itadori, Megumi y Nobara se reúnan nuevamente, esta vez para asistir al inicio oficial de la guerra de hechiceros que marcará la siguiente etapa del anime. Aquí te contamos lo esencial que debes saber antes del estreno.

¿Qué es Jujutsu Kaisen: Ejecución?

La nueva película funciona como un puente entre temporadas. Se trata de un montaje cinematográfico que reúne el Arco del Incidente de Shibuya y los dos primeros episodios de la temporada 3, que adaptarán el Arco del Juego del Sacrificio (The Culling Game).

La cinta se proyectó por primera vez en Japón el 7 de noviembre, y ahora inicia su recorrido internacional con distribución de Crunchyroll y Sony Pictures. En México, llegará a salas el 20 de noviembre de 2025.

Aunque no es una película original como Jujutsu Kaisen 0, Ejecución cumple una función narrativa clave: explicar cómo Japón entra en un estado de caos absoluto después del desastre de Shibuya y, sobre todo, situarnos en el nuevo tablero donde comienza el temido Juego del Sacrificio.

Aquí se abren los hilos que marcarán la temporada 3:

- Gojo Satoru, el hechicero más poderoso, fue sellado.

- Surgen diez colonias infestadas de maldiciones.

- Yuta Okkotsu recibe una nueva misión: ejecutar a Yuji Itadori.

Con ese contexto, el anime entra en su etapa más oscura.

¿Tiene escena post créditos?

No. A diferencia de otras producciones de anime, Jujutsu Kaisen: Ejecución no cuenta con escena post créditos. Una vez que inicia la pantalla en negro con el listado del equipo creativo, el metraje concluye. Tampoco se muestran ilustraciones, avances adicionales ni referencias visuales.

La razón es simple: el filme es un adelanto directo de los episodios 1 y 2 de la temporada 3. Añadir material extra implicaría mostrar contenido del episodio 3, algo que está fuera del plan oficial.

¿Qué esperar de la temporada 3?

Crunchyroll confirmó que la nueva temporada se estrenará en enero de 2026, adaptando de lleno el Arco del Juego del Sacrificio. Los dos episodios que ofrece Ejecutión ya dan una idea del tono:

- Japón está devastado por las consecuencias del Incidente de Shibuya.

- Los hechiceros deben actuar sin la guía de Gojo.

- Yuji e incluso Choso entran en combate desde el primer minuto.

- MAPPA muestra una animación más cuidada, tras las críticas de la temporada 2.

Todo apunta a que será una entrega de ritmo acelerado y con una estructura más sólida.

¿Dónde ponerse al día antes del estreno?

Si quieres repasar la historia antes de ver Jujutsu Kaisen: Ejecución, todo está disponible en Crunchyroll:

- Jujutsu Kaisen – Temporada 1

- Jujutsu Kaisen – Temporada 2

- Jujutsu Kaisen 0 (película)

La cinta recopilatoria llegará exclusivamente a cines a partir del 20 de noviembre. El lanzamiento llega en un excelente momento para el anime en México. Tras el éxito en taquilla de Demon Slayer: Castillo Infinito y Chainsaw Man: Arco de Reze. Se confirma que la comunidad está respondiendo fuerte a los estrenos especiales en pantalla grande. Jujutsu Kaisen: Ejecución busca repetir este impulso justo antes del fin de año.