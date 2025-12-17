Emily en París: ¿A qué hora se estrena la quinta temporada?

Diciembre del 2025 continúa siendo la temporada de lanzamientos favorita para los amantes de Netflix, pues la plataforma está a punto de estrenar este 18 de diciembre la quinta temporada de "Emily en París".

La serie protagonizada por Lily Collins retrata la vida de "Emily Cooper", una americana que trabaja en una compañía de publicidad que decide enviarla a París para obtener el puesto de sus sueños. Sin embargo, es obligada a enfrentarse a la dura realidad de llegar a una cultura distinta que desafía los límites de lo establecido.

Detalles sobre la trama de la nueva temporada

Desde su lanzamiento en 2020, esta serie llena de moda, lujo y los icónicos escenarios de la llamada ´Ciudad del Amor´, cautivó a miles de espectadores que de inmediato se engancharon con este divertido drama.

Envuelta en un triángulo amoroso que está a punto de llevar a "Emily" hasta Roma, los fanáticos de la producción han esperado con ansias los nuevos capítulos para saber el desenlace de esta historia que promete la llegada de nuevas aventuras.

Horarios de estreno en diferentes países

La espera por esta serie se encuentra a pocas de acabar, pues en México y otros países, la nueva temporada estará disponible en la plataforma este jueves desde las 2:00 a.m. A esta hora Netflix suele liberar el nuevo contenido a su menú, pues se alinea con la costa oeste de Estados Unidos.

Asimismo el horario varía entre otros países de Centroamérica como Colombia, Perú y Ecuador donde llegará alrededor de las 3:00 a.m. y, en Argentina, Chile y Brasil podrá verse a partir de las 5:00 a.m.

Expectativas de los fanáticos para la nueva entrega

Los seguidores de la serie están ansiosos por descubrir cómo se desarrollará la historia de Emily y qué nuevas aventuras le depara su vida en París.