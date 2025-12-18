"Los Colorado": HBO revela fecha de estreno

Tras el éxito de la serie "Chespirito: Sin Querer Queriendo", basada en la vida del comediante Roberto Gómez Bolaños, otro de sus personajes más emblemáticos inspiró una nueva serie, esta vez en un formato animado.

Se trata del "Chapulín Colorado", personaje que salió al aire por primera vez en 1973 para convertirse en el héroe más torpe de la televisión mexicana y, al que HBO traerá de vuelta en versión animada.

¿Cuándo se estrena la serie animada del Chapulín Colorado?

En "Los Colorado", la serie promete reflejar el lado más humano de 'El Chapulín', un hombre que balancea su trabajo combatiendo el mal, mientras se dedica a su familia.

El próximo 1 de enero del 2026 el héroe más fuerte, valiente y torpe de México se apoderará de la pantalla y del cariño del público para sacar cientos de risas.

Detalles sobre la producción de 'Los Colorado'

Cabe destacar que la producción estará a cargo del estudio mexicano de animación 'Huevocartoon' en colaboración con Grupo Chespirito y THR3 Studios. Asimismo, Jesús Guzmán protagonizará el doblaje de este personaje, pues también prestó su voz para la versión animada de 'El Chavo del 8'.

El legado de Roberto Gómez Bolaños en la animación

El Chapulín Colorado ha dejado una huella imborrable en la cultura mexicana, y su regreso en formato animado promete revivir la esencia de un personaje que ha hecho reír a generaciones.