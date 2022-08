Revelan estreno de 'El Gabinete de Curiosidades', de Del Toro

ESPECIAL

Según la plataforma de streaming, el especial, que consiste en una colección de ocho historias curadas por Del Toro y que buscan desafiar las nociones tradicionales del terror, se lanzará el 25 de octubre.

La producción que llegará a Netflix en vísperas de Halloween incluirá capítulos dirigidos por Jennifer Kent (The Babadook), David Prior (The Empty Man), Guillermo Navarro (Narcos), Keith Thomas (Firestarter), Panos Cosmatos (Mandy), Catherine Hardwicke (Twilight), Vincenzo Natali (In the Tall Grass) y Ana Lily Amirpour (A Girl Walks Home Alone at Night) y el mismo Guillermo del Toro.

Después de debutar el 25 de octubre, dos historias completamente nuevas se estrenarán diariamente hasta el 28 de octubre, cuando la colección completa esté disponible para los suscriptores de Netflix en todo el mundo.

El Gabinete de Curiosidades es creado por del Toro, quien se desempeña como co-showrunner de la serie junto con el ganador del Premio de la Academia J. Miles Dale (La Forma del Agua). Ambos también se desempeñan como productores ejecutivos junto a Gary Ungar y Regina Corrado. Del Toro también es presentador de la serie.