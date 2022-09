Llega primer tráiler

"Día de The Last Of Us"

La muy esperada serie The Last of Us, de HBO, lanzó su primer tráiler oficial ayer lunes, dando a los fanáticos un primer vistazo a la adaptación del popular videojuego postapocalíptico.

DEL VIDEO JUEGO A LA TV

Al igual que el videojuego de PlayStation, la serie The Last of Us sigue a un sobreviviente llamado Joel, interpretado por Pedro Pascal (The Mandalorian), mientras viaja por los Estados Unidos diezmado por una enfermedad mortal llamada hongo cordyceps. En el camino, viaja con una joven llamada Ellie, interpretada por Bella Ramsey (Juego de Tronos), quien tiene un papel crucial en la búsqueda de una cura para la plaga tipo zombi que ha destruido a la sociedad.

La serie también incluirá a Gabriel Luna (Terminator: Dark Fate) como Tommy y Anna Torv (Mindhunter) como Tess.

UN ADELANTO Este lunes, 26 de septiembre, es el "Día de The Last Of Us" y HBO celebra la ocasión con el primer tráiler de su muy esperada adaptación del juego de Naughty Dog. El clip, que dura poco más de un minuto y medio, incluye algunos de los momentos más memorables del título de 2013 (que acaba de recibir una nueva versión completa para PS5).

10 EPISODIOS

La producción seguirá los eventos del primer juego, como sugiere el adelanto que muestra a Joel cargando a su hija Sarah durante el brote, pero también incluye nuevos elementos y personajes que superan aún más la historia.

La primera temporada de The Last of Us tendrá diez episodios y actualmente no está claro si la segunda temporada adaptará directamente la segunda entrega del juego.

El programa está programado para estrenarse en 2023.