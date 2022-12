"A plena luz", documental que cuenta el multihomicidio en la Narvarte

Omitir el número telefónico desde el cual los victimarios siguieron aparentemente instrucciones y no tomar en cuenta al vehículo que servía de protección a la camioneta de los agresores, son muestra de que las autoridades capitalinas no hicieron su labor al investigar, en 2015, el multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte.

Arnaud, el realizador, es el mismo de "Hasta los dientes", película que logró hacer que el Ejército se disculpara por la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, ocurrido hace más de una década.

Ahora en su nuevo trabajo fílmico no sólo recrea los hechos, sino que dedicó dos años a la investigación durante los cuales encontró fallas en el procedimiento de las autoridades, además de contar con los testimonios de familiares, así como de especialistas.

"Fue un caso que desde el primer momento nos impactó mucho; en ese momento vivía a unas cuantas cuadras de donde ocurrieron los hechos, pero también porque dos de las víctimas, Nadia y Rubén, estaban activadas en los temas en que me encontraba que era el de Ayotzinapa y las reformas estructurales de Peña Nieto, y aparte ellos tenían su propia agenda en Jalapa en contra de la represión y desapariciones forzadas en Veracruz", recuerda.

"Y había en el medio periodístico y activista mucho miedo porque era también de que podía pasarnos a nosotros, no estábamos seguros ni en la ciudad que era la de México con Mancera (Miguel Ángel, entonces Jefe de Gobierno), éramos vulnerables y podían asesinarnos igual a plena luz del día y no iba a pasar nada", cuenta.

Así comenzó a ejecutar el largometraje para que el caso no se olvidara y reportar la manera de actuar en fiscalías de todos los niveles.

Arduo trabajo

Fueron dos años de búsqueda de documentos, leer más de 20 mil hojas de investigación, checar los videos de cámaras de seguridad en poder de las autoridades, y otros tantos de producción.

"La hermana de Rubén, las familias, no están cerradas a una línea de investigación, entonces se comenzó una desde el lado periodístico y me fui dando cuenta que había muchas cosas que no habían sido contempladas.

"Queríamos llegar a la verdad, pero pronto nos dimos cuenta que sería imposible y nos comenzamos a preocupar porque no sabíamos de dónde venía esa dificultad, nos metimos a investigar las prácticas de la fiscalía y vimos que, entre otras cosas, no se vio el número que pudo haber conducido a los autores intelectuales y tampoco al auto que estaba cerca de la camioneta en la que viajaban los victimarios tanto de ida, como de regreso, que se ve en los videos", detalla Arnaud.

Subraya que la serie de inconsistencias no sólo son atribuibles a errores o falta de pericia, sino por encubrimiento.

El documental pone nombres, cargos y caras de las autoridades involucradas durante la investigación, así como acciones infantiles como el capturar a un hombre por una simple huella de zapato, pero sin verificar si el calzado era del mismo número.

A pleno luz se estrena este fin de semana en Netflix y Arnaud espera que esta visibilización también le sirva de protección a él, pues hay nombres importantes involucrados y una posible red de delincuencia al lado de ellos.

"El miedo siempre está, no es algo que me guste pensar mucho en ello, pero también creo que el miedo tiene un valor importante que es el hacernos más precavidos y nos moviliza, vale la pena correr el riesgo", recalca.