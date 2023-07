¿Habrá secuela de Barbie? Esto es lo que se sabe

GUADALAJARA, Jalisco

En una entrevista con The New York Times, Gerwig compartió si hay o no posibilidades de una secuela en el horizonte.

Cuando se le preguntó si consideraba a Barbie como el inicio de una franquicia o una historia completa, Gerwig reveló que no tiene planes de hacer una secuela, al menos por ahora.

"En este momento, eso es todo lo que tengo. Siento que al final de cada película, como si nunca tuviera otra idea y todo lo que siempre quise hacer, ya lo hice. No querría aplastar los sueños de nadie más, pero para mí, en este momento, estoy en cero".





Recientemente, Ryan Gosling, quien interpreta a Ken en la película y es pareja estereotipada de Barbie, dijo a Entertainment Tonight que estaría dispuesto a trabajar con Margot Robbie y Greta Gerwig en cualquier proyecto, abriendo la puerta a una posible secuela de Ken.

Sin embargo, Robbie no está tan segura de comenzar una serie de Barbie con actores reales, a pesar de que Mattel claramente tiene planes de seguir haciendo películas inspiradas en juguetes.

"Podría ir (la cinta) en un millón de direcciones diferentes a partir de este punto, pero creo que caes en una especie de trampa si intentas planificar una primera película mientras también planeas secuelas", dijo la actriz, quien también produjo la película, a Time.

El fin de semana de estreno de Barbie fue histórico, recaudando la suma de 162 millones en taquilla sólo en América del Norte. La película no solo se convirtió en una de las mejores aperturas desde el inicio de la pandemia, sino que también marcó un récord para una directora en su fin de semana de estreno.

Con resultados de semejante magnitud, Mattel, que ya tenía interés en llevar la mayor cantidad de sus juguetes a la pantalla grande y que vendió los derechos del icónico producto a Warner Bros., seguramente evaluará producir una secuela de Barbie.

Según recientes informes de The New Yorker, Mattel tiene docenas de proyectos basados en sus juguetes en desarrollo, incluyendo películas sobre Barney, He-Man y Polly Pocket. En este contexto, una secuela de Barbie sería una extensión natural de la ambiciosa estrategia de Hollywood de la compañía.

Hablando con Variety sobre su estrategia de propiedad intelectual justo días antes del estreno de Barbie, los ejecutivos de Mattel tenían la esperanza de abrir todo un mundo de secuelas de Barbie.

"Barbie, como marca, tiene muchas iteraciones diferentes. Las líneas de productos de Barbie son muy amplias. Además de la figura principal de Barbie, ella tiene familia, tiene muchos elementos en su universo", dijo Ynon Kreiz, CEO de Mattel, a Variety.

"Es un universo muy rico... Es una marca muy amplia y muy versátil en términos de oportunidades. Las películas exitosas se prestan para más películas. Nuestra ambición es crear franquicias cinematográficas".

Robbie Brenner, la productora nominada al Oscar que dirige Mattel Films y produjo Barbie y todos los proyectos de cine en desarrollo de Mattel, dijo a Variety que la compañía tenía la esperanza de que Barbie se convirtiera en un éxito de taquilla para poder explorar posibles secuelas.

Lo mismo ocurre con el resto de su lista, que contiene líneas de juguetes propicias para franquicias, como Masters of the Universe y Hot Wheels.

Aunque las posibilidades de una secuela son muy altas, esta solo se podría considerar como un hecho hasta que se dé una declaración oficial de Gerwig misma o, más probablemente, de los altos mandos corporativos de Barbie.