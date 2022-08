De todo un poco en streaming

"THE THIEF, HIS WIFE & THE CANOE"

El apodo Canoe Man (Hombre Canoa) suena amigable, en realidad era para un hombre británico que fingió su muerte por ahogamiento para hacer fraude a una aseguradora. La miniserie "The Thief, His Wife & The Canoe" está basada en la historia de la vida real de un hombre cuyo ardid se desvió bastante de lo que le prometió a su esposa. La pareja, interpretada por Eddie Marsan ("Sherlock", "Ray Donovan") y Monica Dolan ("A Very English Scandal"), no le dijo la verdad a sus hijos, quienes pasaron por el duelo de la muerte de su padre cuando en realidad estaba vivo, lo que no congració al matrimonio con el juez que presidió el caso. La serie se estrenó ayer en el servicio de streaming BritBox.

"KATRINA BABIES"

"Katrina Babies" revela los estragos de este famoso huracán en Nueva Orleans. El documental de HBO es del debutante y nativo de este estado Edward Buckles Jr., quien tenía 13 años cuando el mortífero huracán Katrina impactó a la ciudad en 2005. Buckles Jr. ha pasado los últimos seis años recolectando memorias de aquellos que vivieron la tragedia cuando eran jóvenes.

La película combina entrevistas, videos caseros e imágenes de archivo para revelar el dolor que todavía permanece en los supervivientes y demostrar el trauma del racismo multigeneracional.

"Katrina Babies" se estrena hoy miércoles, 24 de agosto, por HBO, y estará disponible más adelante en HBO Max.

"THE BOLEYNS: A SCANDALOUS FAMILY"

¿Buscas algo para ver antes de que "The Crown" regrese más adelante en el año? Prueba "Th e Boleyns: A Scandalous Family" de PBS, una docuserie de tres partes que se estrena el domingo 28 de agosto en PBS y PBS.org. Muchos sabrán que Ana Bolena (conocida en inglés como Anne Boleyn), la segunda esposa de Enrique VIII, fue decapitada por supuestos crímenes de adulterio y traición. Resulta que el destino de Ana estaba fundado no sólo en sus ambiciones idealistas, sino en una familia hambrienta de poder, como lo detalla la serie con raras cartas originales y documentos del siglo XVI, la perspectiva de académicos especializados en los Tudor y recreaciones dramáticas.