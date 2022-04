Están listos para ti

Amy (Naomi Watts) recién enviudó, y está tratando de regresar a la normalidad junto con sus hijos Noah (Colton Gobbo) y Emily (Sierra Maltby). Un buen día sale a correr al bosque, pero pronto se entera que hay un tiroteo en curso en la escuela de su hijo. Mientras hace llamadas, ve las noticias, y depende completamente de su teléfono, Amy corre lo más rápido posible hacia el lugar de los hechos.

Desesperada, que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto bajo el nombre Lakewood, para posteriormente ser cambiado por The Desperate Hour, es dirigida por el australiano Phillip Noyce, quien fuera un referente de cine de acción de calidad en los 90, dándole un giro más serio a su carrera en los 2000, para luego dedicarse a hacer películas para televisión.

Ahora regresa de la mano de una entregada Naomi Watts para presentar un thriller medianamente efectivo, minimalista, al grano, y que casi termina antes de lo que empieza.

El escritor Chris Sparling le avienta todo obstáculo que se le ocurra a una protagonista que se la pasa corriendo con su celular toda la película, mientras Noyce trata de darle cierto estilo visual para mantener la historia en movimiento, ayudado siempre del bellísimo paisaje que rodea a Watts.

La película juega con temas de paranoia, prejuicios, y la desesperación de una madre mientras se alimenta de un controversial tema en la forma de un tiroteo, tan en boga en nuestro país vecino y quizás de no tan buen gusto para algunos. Lo que es incuestionable es que la adrenalina siempre está a un 11, y la película entretiene mientras dura.

UNA CITA CON EL PASADO

Cuando la CIA descubre que uno de sus agentes filtró información que dio pie a un atentado que cobró la vida de más de 100 personas, el agente Henry Pelham (Chris Pine) es asignado para dar con el responsable.

Su investigación lo llevará a reencontrarse con su ex colega y amante Celia Harrison (Thandiwe Newton), para adentrarse a un juego de espionaje y traición donde todos serán sospechosos, esto en el filme Una Cita con el Pasado, que ya llegó a Amazon Prime.

"Trabajamos con una maravillosa mujer que estuvo en la CIA por muchos años, habló con nosotros y aprendimos muchísimo, no necesariamente es algo que se ve en la pantalla, pero era importante entenderlo para saber la dinámica porque todo eso entra al juego, hay reglas muy específicas ahí sobre cómo te comportas, lo que puedes esperar y lo que ocultas.

"Además teníamos un libro ya no solamente el guion, entonces nos adentramos a explorar en eso, claro que tuvimos ensayos, pero entonces no sólo hablamos de los diálogos, sino de elementos de la novela que podríamos meter, además de charlas que entablamos con el mismo autor", explicó Newton en entrevista.

Basada en el libro de Olen Steinhauer ("All the Old Knives") y dirigida por el aclamado director danés Janus Metz, el largometraje en el que también participan Laurence Fishburne y Jonathan Pryce los hizo adentrarse a este mundo de misterio donde las pistas se encuentran en los detalles, con líneas tan entrelazadas, que incluso resultaron difíciles de seguir hasta para los mismos protagonistas.

"A veces era realmente confuso simplemente el tratar de descubrir cuál era la intención de nuestros roles en cada escena, porque en esta historia estás lidiando con una línea que es falsa, otra que es la verdadera, pero luego hay una tercera que es cómo quieres que la audiencia se sienta en ciertos momentos y eso fue bastante desconcertante a veces", explicó Pine entre risas.