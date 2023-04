Estrenará ´Last Call´ en Tribeca

Tom Holland ha manifestado la necesidad de cuidar su salud mental; hace seis meses el actor anunció que dejaría las redes sociales, por lo que se ha considerado que este filme toca temas personales de la estrella de Spiderman.

"Me tomé un descanso de las redes sociales por mi salud mental, porque me di cuenta de que Instagram y Twitter son sobrestimulantes, abrumadoras, me atrapan y caigo en espiral cuando leo cosas sobre mí en línea", dijo el actor de 26 años.