Filtran Barbie de Margot Robbie; desata críticas en redes

CIUDAD DE MÉXICO

Por medio de Twitter, la youtuber de cine, Gaby Meza, compartió la filtración de la supuesta muñeca de la actriz de Hollywood.

"Así luce la muñeca #Barbie de la cinta live action de #GretaGerwig, basada en la apariencia de la actriz #MargotRobbie", se lee en el tuit.

Aunado a ello, compartió imágenes de la muñeca con un vestido con cuadros rosas y blancos.

Asimismo, afirmó que la figura "estará disponible antes del lanzamiento de la película en julio".

Usuarios de redes critican Barbie de Margot Robbie

Ante ello, usuarios de redes sociales no perdonaron a la muñeca, pues recibió una serie de críticas por su aspecto:

"¿Por qué será que Mattel se odia tanto?", "¿Entonces Mattel no estaba de acuerdo en que Margot Robbie interpretara a Barbie?", "La muñeca de Margot Robbie que no se parece en nada a Margot Robbie", "Lo siento... no tiene ni el parecido de Margot Robbie", "La muñeca debió tener el rostro icónico de Barbie así parece una muñeca de una película más", son algunos comentarios de internautas.

¡LA BARBIE DE MARGOT ROBBIE! ?? Así luce la muñeca #Barbie de la cinta live action de #GretaGerwig, basada en la apariencia de la actriz #MargotRobbie. La figura de #Mattel estará disponible antes del lanzamiento de la película en julio pic.twitter.com/uKq9qoLbAH — Gaby Meza - (@GabyMeza8) May 11, 2023

Barbie de Margot Robbie genera ola de memes

Por su parte, usuarios de la misma red social crearon los mejores memes del momento.

Algunos internautas compararon a la Barbie de Margot Robbie con la muñeca de Emma Watson en La Bella y la Bestia.

Hay quienes incluso consideraron "más guapa" a la muñeca de "La Sirenita", interpretada por Halle Bailey.

Otros más la relacionaron con la famosa muñeca de Distroller.

Asimismo, otro sector del público mostró su desprecio con imágenes.