La película de suspenso de 114 minutos disponible en Netflix

Así es como encontramos muchas películas en la oferta actual pero a veces hay que apurarse porque no están eternamente disponibles, pero avisan antes.

CIUDAD DE MÉXICO

Una que encontramos más que recomendable para el fin de semana y que dura dos horas, es un thriller más que inquietante que tiene un par de años.

La película "Déjalo ir" (Let him go), que data del 2020 que llegó hace unos días a Netflix y rápidamente se ha convertido en tendencia en gran cantidad de países. "Un sheriff jubilado y su mujer, en luto tras la pérdida de su hijo, van a encontrarse con su único nieto", indica la sinopsis del filme que es un éxito en la plataforma.

"Déjalo ir" fue dirigida por Thomas Bezucha y está protagonizada por Kevin Costner, Diane Lane, Jeffrey Donovan, Booboo Stewart, Lesley Manville, Kayli Carter, Will Brittain, Bradley Stryker, Greg Lawson, Ryan Northcott, entre otros. La película tiene una duración de 114 minutos. En esta cinta se cuenta la historia del sheriff jubilado George Blackledge (Kevin Costner) y su mujer Margaret (Diane Lane), quienes tras sufrir la pérdida de su hijo dejan su rancho en Montana para tratar de rescatar a su nieto Jimmy en Dakota del Norte.

El niño está bajo la tutela de la peligrosa familia Weboy, pues la nuera se ha vuelto a casar con otro hombre. Esta película que ahora está en Netflix, recibió muy buenas críticas al momento de su estreno y ahora continúa recibiendo elogios por parte de los suscriptores de la plataforma. Muchos coinciden en que es un filme muy extraño e inquietante con guiños al western.